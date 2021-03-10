"قسد" تداهم أحد أحياء الحسكة السورية وتخطف عددا من شبانه

خطف مسلحو تنظيم "قسد"، اليوم الأربعاء، عددا من الشبان من حي النشوة في مدينة الحسكة شمالي سوريا بعد مداهتمه، وساقتهم "عنوة" إلى معسكراته.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن "قسد" يعمل على إفراغ المجتمع المحلي من الشبان بمداهمة منازلهم وخطفهم وإجبارهم على الانخراط في صفوفه.

وقالت مصادر محلية لوكالة "سانا": "إن المسلحين أطلقوا الرصاص الكثيف بعد تطويق الحي لتفريق الأهالي الذين تجمعوا لمنعهم من خطف أبنائهم ما دفع الميليشيا إلى استقدام تعزيزات لإكمال عملية المداهمة والخطف".

لفتت الوكالة إلى قيام تنظيم "قسد" المدعوم أمريكيا باختطاف أكثر من 100 شاب في مدينة الرقة وريفها الجنوبي الغربي لسوقهم إلى ما يسمى "واجب الدفاع الذاتي".