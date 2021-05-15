المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلن استعدادها لإرسال أطباء إلى فلسطين

قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، إنها على استعداد لإرسال أطباء إلى فلسطين للمشاركة في إنقاذ الجرحى والمصابين.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة نشره موقع قناة "نسمة" التونسية، أكدت استعدادها للتنسيق مع الجهات المعنية "للمساهمة في توفير الرعاية الصحية لضحايا العدوان الصهيوني بكل الأشكال بما في ذلك إمكانية إرسال وفد من الأطباء للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وعبرت المنظمة في بيانها، عن "مساندتها الكلية واللامشروطة لكل أشكال المقاومة، سواء كانت الشعبية في أراضي 48 وفي الضفة الغربية، أو كانت المقاومة المسلحة في غزة"، مشددة على إدانتها لـ''استهداف الطواقم الطبية وسيارت الإسعاف من قبل العدو الصهيوني''.

ودعت منظمة الأطباء الشبان، للضغط على السلطة التشريعية، من أجل المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي ترفض الكتل النيابية النافذة داخل قبة البرلمان المصادقة عليه منذ عشر سنوات، بحسب البيان.

يشار إلى أن تونس تقود تحركات في مجلس الأمن في محاولة لاستصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار، وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية فقد ثمن الوزير سامح شكري جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي.

وقد نسَّق الوزيران (المصري والتونسي) فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد، لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق البيان.