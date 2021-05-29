إثيوبيا تعتزم إنشاء متحف لإحياء ذكرى بناء سد النهضة المتوقع اكتماله خلال عامين

تعتزم إثيوبيا إنشاء متحف يخلد ذكرى بناء سد النهضة، الذي قالت إنه سيكتمل خلال عامين.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، قال هايلو أبراهام، مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب مجلس تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، إن بناء المتحف سيكون من أجل إحياء ذكرى المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير في أديس أبابا.

وأوضح أن المتحف سيشمل العديد من المعالم الأثرية، بما في ذلك مكتبة، مشيرا إلى أن أعمال التصميم جارية لبناء حديقة ضخمة في المدينة، عند اكتمال السد.

وأكد مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب مجلس تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، أنه سيتم الانتهاء من بناء السد في غضون عامين، وتحديدا في الـ 30 من مايو/أيار 2013، بحسب التقويم الإثيوبي.

يشار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، ما زال لم ينته حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها، وكان أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينهم، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

وفي تصريحاته أخبرا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لا يمكنها قبول سياسة فرض الأمر الواقع بخصوص سد النهضة، مؤكدا رفضه أي إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.