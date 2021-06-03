إعلام: حاكم مصرف لبنان تعهد للرئيس باستمرار الدعم

فبحسب موقع النشرة اللبناني أكدت مصادر أن رياض سلامة حاكم المصرف المركزي للبنان قد تعهد للرئيس ميشال عون بالاستمرار في تقديم الدعم.

وكان اجتماع مالي وقضائي قد تم صباح اليوم في قصر بعبدا الرئاسي برئاسة الرئيس ميشال عون.

وحضر الاجتماع كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس، وذلك من أجل التباحث في موضوع سعر صرف الدولار.

ياتي ذلك بعد أن قالت صحيفة الجمهورية اللبنانية نهاية أبريل نيسان الماضي، إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مصمم على وقف الدعم للسلع الأساسية ومشتقات النفط بعد نهاية شهر مايو/ أيار​​​​​​.​

وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي، كان سلامة قد صرح تصريحا مباشرا أكد فيه أنه لن يستطيع الاستمرار في تقديم الدعم بسبب الاحتياطي الموجود لديه في المصرف.

وقال: "الاحتياطي الموجود في المصرف أوشك على الانتهاء، والمصرف لن يستطيع الاستمرار في الدعم، داعياً ​الحكومة​ إلى "التصرف والإسراع في عملية الترشيد، قبل أن يضطر إلى التوقف عن الدعم".