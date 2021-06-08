البرلمان العراقي يحذر من إقامة قواعد تركية بعد تجريف أراض في كردستان

حذّر البرلمان العراقي من إقامة قواعد تركية في إقليم كردستان بعد تجريف مساحات من الأراضي داخل الإقليم.

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكدت آلاء طالباني عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أن تركيا قامت بخرق المعاهدات ولم تحترم الجوار حينما جرفت مساحات كبيرة وقطعت أطنانا من الأشجار داخل السياج الحدودي لإقليم كردستان.

وفيما لفتت البرلمانية العراقية إلى أن قطع هذه الأشجار سوف يؤثر على البيئة في إقليم كردستان وفي العراق بطريقة أو بأخرى، فقد أكدت أن المعلومات تشير إلى قيام تركيا ببناء قواعد عسكرية لها في تلك المساحات.

وأوضحت طالباني أن شهود عيان أقروا بأن أطنان الأخشاب التي تم قطعها نقلت جميعها إلى الداخل التركي عن طريق شاحنات.

واعتبرت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي هذا العمل خرقا للسيادة العراقية من قبل تركيا، مؤكدة أن ادعاء الأخيرة القيام بذلك من أجل مطاردة حزب العمال ليس مسوغا لمثل هذه الأفعال، لافتة إلى أن "تجريف الغابات والبساتين يعد جريمة إنسانية".

وطالبت البرلمانية العراقية حكومة بلادها باتخاذ موقف رسمي، مؤكدة أن لجنة العلاقات الخارجية سوف تصدر بيانا بهذا الخصوص.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد وصفت ما فعلته تركيا من قطع للأشجار في المناطق الحدودية التابعة لها بـ"غير المقبول".