الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط خلال إحباط عملية تهريب على حدود الأردن

كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط احتياط أثناء قيامه بمهامه في إحباط عملية تهريب على الحدود مع الأردن.

وبحسب بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب ضابط احتياط خلال محاولة إحباط عملية تهريب لأسلحة على الحدود مع الأردن، مشيرا إلى أنه يتم الفحص في ملابسات إصابته.

أحبطت قوات جيش الدفاع والشرطة عملية تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن حيث ضبطت القوات عدد من قطع الأسلحة واعتقلت عدد من المشتبه فيهم.

لقد رصدت القوات مشتبهًا فيه يقترب الى منطقة الحدود من داخل الأراضي الإسرائيلية وأطلقت النار باتجاهه. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2021

وأوضح أن قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة أحبطت اليوم الإثنين عملية تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن.

وأكد أن القوات المشاركة في العملية قد قامت بضبط عدد من قطع الأسلحة واعتقلت عددا من المشتبه فيهم.

كما أصيب ضابط احتياط خلال العملية بالاضافة الى أحد المشتبه فيهم بمحاولة التهريب وتم نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى. يتم الفحص في ملابسات اصابة ضابط الاحتياط.

تواصل قوات الجيش والشرطة أعمال التمشيط بحثًا عن مزيد من المشتبه فيهم بعملية التهريب — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2021

وأشار إلى أن العملية بدأت بعدما رصدت القوات مشتبهًا فيه يقترب الى منطقة الحدود من داخل الأراضي الإسرائيلية وأطلقت النار باتجاهه.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى إصابة ضابط الاحتياط فإن أحد المشتبه بهم بمحاولة التهريب أصيب أيضا، مؤكدا أنه تم نقل الاثنين لتلقي العلاج في المستشفى.