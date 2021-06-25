مسؤول كويتي: ارتفاع إصابات كورونا وضع المنظومة الصحية تحت ضغط شديد

وبحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية أكد الدكتور خالد السعيد عضو لجنة اللقاحات بوزارة الصحة الكويتية أن عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وضعت المنظومة الصحية تحت ضغط عال.

وقد سجلت الكويت أمس بحسب إحصاءات وزارة الصحة الكويتية أعلى معدل دخول لمرضى كورونا إلى العناية المركزة بـ 267 حالة، من بين 1761 إصابة جديدة، مع وجود 9 حالات وفاة، وذلك من 18555 حالة نشطة، في حين بلغت نسبة الإصابات اليومية لعدد المسحات 12.79%.

ولذلك حذر المسؤول الصحي من ارتفاع معدلات الإصابة والإشغال السريري في الأجنحة والعناية المركزة المخصصة لمرضى لكورونا.

وشدد عضو لجنة اللقاحات على أن كل الإصابات الجديدة هي لأناس لم يتلقوا التطعيم، مشيرا إلى أن فكرة الترويج لعدم التطعيم تعتبر عملا غير مسئول، بحسبانه أهم استراتيجية للخروج من الموجة.

يشار إلى أن حملات كثيرة كانت قد انطلقت ضد التطعيم الإجباري داخل الكويت، حيث نظم مواطنون كويتيون وقفة احتجاجية في ال20 من شهر يونيو/حزيران الجاري، ضد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بمنع غير المطعمين من السفر أو دخول أماكن التجمعات، كالمطاعم والأندية ومراكز التسوق، وغيرها.

ورفع المشاركون في الوقفة لا فتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للمساس بحرياتنا، لا للتطعيم الإجباري، جسمي اختياري".

وقد سبق هذه الوقفة تغريدات انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ترفض أي قرارات تجبر المواطن على التطعيم، حيث اكد أصحابها أن مثل هذا الإجبار يتعارض مع الحرية التي كفلها الدستور حسب تعبير بعضهم.