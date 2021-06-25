انطلاق أكبر مسيرة بالعالم للمثليين اليوم في تل أبيب

انطلقت في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب بعد ظهر اليوم الجمعة أكبر مسيرة في العالم للمثليين منذ بدء جائحة كورونا، بمشاركة عشرات الآلاف.

وبحسب موقع تايمز أوف إسرائيل قالت بلدية تل أبيب "من المتوقع أن يكون أكبر عرض من نوعه يقام في جميع أنحاء العالم منذ بدأت جائحة كورونا".

وتعد مسيرة هذا العام هي الحادية والعشرون في تاريخ المدينة، بعد أن تم إلغاء عرض العام الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.

وقالت البلدية إن احتفالات اليوم ستتضمن ست شاحنات للحفلات وراقصات ودي جي وحفلة بعد العرض في تشارلز كلور بارك.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد اتخذت قرارا بإعادة فرض القناع الداخلي وسط ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة، كما أوصى إعلان وزارة الصحة بارتداء الأقنعة في المناسبات الخارجية المزدحمة.

وحث وزير الصحة نيتسان هورويتز، وهو مثلي الجنس علنا​​، على توخي الحذر في الأحداث، قائلا: "أسأل كل هؤلاء المحتفلين في أحداث الفخر: احتفلوا واستمتعوا لكن استمعوا إلى التعليمات، حتى نتمكن من الحفاظ على سلامة الجميع والحفاظ على روتيننا الطبيعي". "سبت شالوم ، فخر سعيد وفوق كل شيء - الصحة."

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي إن المدينة ترحب بعودة الاحتفال، مؤكدا "أحداث الفخر في تل أبيب - يافا تقليد طويل الأمد، تتمحور حول رسالة المساواة والقبول وحقوق الإنسان والحقوق المدنية".

Dear friends in the #LGBTQ+ community. For the last time as president, I send you best wishes for #pridemonth.

Our hearts are open to you, even as we continue to fight for the fundamental right for everyone to be who they are.

Bless you all!

🇮🇱🏳️‍🌈 — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) June 25, 2021

كما أرسل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بركاته للمشاركين، قائلا: "أصدقائي الأعزاء: للمرة الأخيرة كرئيس، أبعث لكم بأطيب التمنيات بشهر الفخر، مفتوحة لكم، حتى ونحن نواصل الكفاح من أجل الحق الأساسي للجميع في أن يكونوا على طبيعتهم. أبارك لكم جميعا".