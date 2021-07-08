السيسي يتعهد بدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لـ "التعاون الإسلامي"

وبحسب "إكسترا نيوز" المصرية، قال السيسي، إن بلاده "لن تدخر جهدا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي".

#عاجل| الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) July 8, 2021

تصريحات السيسي جاءت في كلمة له أمام المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

السيسي أكد في كلمته على وجود الكثير من العمل حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في المجتمع.

ومنظمة "تنمية المرأة" هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتضم 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، الذي دخل حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو/ تموز من العام الماضي، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانوني لكل دولة.

وأوضح الرئيس المصري حرص بلاده على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات "كورونا" على المرأة، مشددا أن مصر ستسعى من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة تداعيات التطرف والإرهاب عليها.

#عاجل| الرئيس السيسي: حرصت مصر على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) July 8, 2021

ولفت السيسي إلى أن افتتاح المؤتمر بالعاصمة الإدارية يعكس ميلاد الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

يشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كانت قد وقعت في مارس/ آذار الماضي، مع السفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم للمنظمة بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.