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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في الخرطوم، السودان، 6 مايو 2021

    السيسي يتعهد بدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لـ "التعاون الإسلامي"

    © AP Photo
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    تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدعم منظمة "تنمية المرأة" التابعة لمنظمة "التعاون الإسلامي".

    وبحسب "إكسترا نيوز" المصرية، قال السيسي، إن بلاده "لن تدخر جهدا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي".

    تصريحات السيسي جاءت في كلمة له أمام المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

    السيسي أكد في كلمته على وجود الكثير من العمل حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في المجتمع.

    ومنظمة "تنمية المرأة" هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتضم 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، الذي دخل حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو/ تموز من العام الماضي، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانوني لكل دولة.

    وأوضح الرئيس المصري حرص بلاده على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات "كورونا" على المرأة، مشددا أن مصر ستسعى من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة تداعيات التطرف والإرهاب عليها.

    ولفت السيسي إلى أن افتتاح المؤتمر بالعاصمة الإدارية يعكس ميلاد الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

    يشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كانت قد وقعت في مارس/ آذار الماضي،  مع السفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم للمنظمة بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

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