أفغانستان... مسؤولون يؤكدون مساعدة فصائل مسلحة للحكومة ضد "طالبان"

أكد مسؤولون محليون في أفغانستان، اليوم الجمعة، وجود تعهدات من فصائل مسلحة بمساعدة القوات الحكومية في صراعها ضد حركة "طالبان".

وبحسب "رويترز"، فإن قائدا بارزا بفصيل مسلح خاص سيساعد القوات الأفغانية في قتالها مع حركة "طالبان" لاستعادة السيطرة على معبر حدودي مع إيران.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن القائد الطاجيكي إسماعيل خان، سيعقد اجتماعا من أجل تجهيز قواته لمحاربة "طالبان".

ولفت إلى وجود عدد من القادة العسكريين السابقين المناهضين لـ"طالبان" يدعمون القوات الأفغانية ضد الحركة.

وكان أعضاء المكتب السياسي لحركة "طالبان" قد أكدوا خلال وجودهم في موسكو أنهم سيسمحون للسفارات الأجنبية ووكالات الإغاثة بالعمل في أفغانستان حتى بعد خروج آخر قوات أجنبية.

وأكد محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك"، عدم وجود أي مشاكل مع الدول الأخرى، خاصة دول الجوار والمنطقة، مشيرا إلى استعداد الحركة للحوار ومناقشة مخاوف الدول.

وقال نعيم: "عندما ترون تصريحاتنا وبياناتنا تشاهدون أنه ليس لدينا أي مشكلة مع الدول الأخرى، خاصة دول الجوار والمنطقة والعالم"، مضيفا أنه "إذا كان لا يزال هناك مخاوف لدى أي شخص، فنحن مستعدون للتحدث معه حول ماهية المخاوف وكيف خلقت".

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية قد أكدت سيطرتها على 169 منطقة في البلاد من أصل نحو 400، خلال الشهرين الماضيين، في أعقاب الانسحاب الأمريكي من البلاد، وسط تكتم وموقف غامض من حكومة كابول في الرد على تصريحات مسؤولي الحركة.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد المناطق التي استولى عليها المجاهدون بلغت 169 منطقة"، لافتًا إلى أنه "تم السيطرة بالفعل على 70 منطقة خلال الشهرين الماضيين، واستعادة 99 منطقة من قبضة القوات الحكومية من دون قتال".