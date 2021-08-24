وزير التعليم المصري ينفي علم الوزارة بهذا الأمر

نفى وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، علم وزارته بما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صور قالوا إنها لطلاب يحوّلون من التعليم العام إلى التعليم الأزهري.

وحسب تصريحات لموقع مصراوي، قال طارق شوقي: "لا نعلم عنها شيئا"، في إشارة إلى ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي من صور تظهر إقبالا كثيفا على التحويل من التعليم العام إلى التعليم الأزهري.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من الصور، قيل إنها لطلاب يقبلون بكثافة على التحويل من التعلميم العام إلى الأزهر بسبب ما حدث هذا العام مع طلاب الثانوية العامة.

وكان أولياء أمور الطلاب قد علقوا على هذه الصور، مؤكدين رغبتهم في ذلك بعد ما حدث هذا العام في نسبة المجاميع الخاصة بطلاب الثانوية العامة، وما اعتبروه مشكلات تعوق التعلم في ظل النظام الجديد.

يشار إلى أنه وحسبما أعلن وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، فإن أعلى الدرجات في شعبتي علمي "علوم ورياضة" هي 404، وفي الأدبي 388 درجة، مؤكدا أن من تجاوزت درجاتهم نسبة 65% يصنفون ضمن الطلاب المتميزين.

وأكد وزير التعليم المصري أن هناك أكثر من 580 طالبا وطالبة تم إحالتهم إلى النيابة العامة في مصر بسبب الغش.

وعن عملية تصحيح الامتحانات، أوضح الوزير أنها تم بطريقة إلكترونية، وشارك فيها 400 شخص فقط بدلا من 100 ألف شخص في السابق.

وقد فتحت وزارة التربية والتعليم المصرية باب التظلمات عبر رابط إلكتروني، الأحد الماضي، لبحث أي معوقات خاصة بالامتحانات، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

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