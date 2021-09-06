وزير الدفاع البريطاني: محاولات انتحار بين قدامى المحاربين بسبب الانسحاب من أفغانستان

أكد وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن عددا من قدامى المحاربين في بلاده يقدمون على الانتحار بسبب الانسحاب من أفغانستان.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال هيبي: "بعض قدامى المحاربين البريطانيين في الحرب الأفغانية يقدمون على الانتحار بسبب الضرر النفسي الشديد الذي تعرضوا له جراء الانسحاب الفوضوي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، من ذلك البلد، وانتصار حركة طالبان".

وأكد هيبي أن "طالبان" تسيطر الآن على كامل أفغانستان، لكن الوضع في بنجشير لم يغير الصورة العامة.

وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الاثنين 30 أغسطس/ آب، عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً، لينتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، شملت الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة من اليوم نفسه، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

وقال بايدن في بيان صادر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان: "خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي.. قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا) محمد نعيم، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول، معلنا بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على أمريكا. وأضاف المتحدث أن أفغانستان "نالت استقلالها الكامل".

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