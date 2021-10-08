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    مدينة الكويت، الكويت

    بشرى للعاملين في الكويت من إدارة الفتوى والتشريع

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
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    أفتت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية بخطأ القرار الذي أصدره المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، والقاضي بحظر إذن العمل للوافدين فوق الـ60 عاما.

    وحسب ما نقلته جريدة القبس الكويتية فإن رئيس إدارة الفتوى والتشريع الكويتية، المستشار صلاح المسعد، قال: "إن الخطأ الحكومي في القرار هو إصداره استناداً إلى قرار ملغى، ما يعني أن قرار حظر إذن العمل للوافدين فوق الـ60 من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، غير سليم من الناحية القانونية".

    البرلمان الكويتي
    © AP Photo / Gustavo Ferrari
    الحكومة الكويتية: تعديل قرار إلغاء تجديد إذن العمل بعد الـ 60 خلال أسبوعين

    فتوى رئيس إدارة الفتوى والتشريع الكويتية، جاءت بناء على طلب قدمه إليه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله السلمان.

    وقد طبقت الحكومة القرار منذ 9 أشهر، وهو ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، رفضا للقرار من الكويتيين أنفسهم، وهو ما انعكس على الرؤية الحكومية والتي وعدت بالتعديل مرات كثيرة.

    ونشرت الجريدة الكويتية إحصائية مفادها أن 4013 وافداً ممن تخطوا سن الـ60 عاما، قد تضرروا جراء القرار وتركوا عملهم وغادروا الكويت.

    وعن طبيعة عودة هؤلاء، خاصة من سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد، فقد أكد مصدر حكومي أنهم يحتاجون في حال تم تعديل القرار، إلى إجراءات جديدة للعودة إن أرادوا، عكس هؤلاء الموجودين داخل الكويت، حيث يمكنهم التجديد متى تم تعديل القرار وهم داخل البلاد.

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