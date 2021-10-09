علامات على ساقيك تدل على أنك تعاني من مرض خطير

كثير من الأمراض تظل غير معروفة إلى أن تبدأ في الظهور دفعة واحدة في وقت متأخر، فيصعب علاجها، ولكن مع اكتشافها مبكرا عن طريق ملاحظة بعض العلامات يكون العلاج أسهل وأسرع.

وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر من الخطورة بمكان، حيث غالبًا ما يظل الكوليسترول المرتفع خامدًا حتى يسد الشرايين التي تنقل الدم إلى الأعضاء الحيوية، حسب موقع إكسبريس يو كيه.

لكن الأطباء حددوا علامات يمكن من خلالها معرفة وجود هذا الارتفاع، ومنها خمس علامات تظهر على الساقين.

فوفقا لمعهد القلب والأوعية الدموية الأمريكي "سي آي إس"، فإن هذه العلامات تؤكد وجود ارتفاع في نسبة الكوليسترول يمكنه أن يؤدي إلى انسداد الشرايين، في الساق، وهو أمر خطير، من الممكن أن يؤدي إلى جلطات فيها.

وحدد المعهد هذه العلامات بوجود آلام ناتجة عن تقلصات في الساقين، إضافة إلى ضعف ووهن بهما.

أيضا من العلامات أن يكون نمو الشعر فيهما ليس بالطريقة المعتادة، فقد ينمو ببطئ مع ارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى الشعور بضعف النبض فيهما، ووجود برودة في أسفلهما.

ومع وجود تلك العلامات أوصى معهد القلب بضرورة إجراء اختبارات الدم، بوصفها الطريقة الوحيدة لمعرفة وجود هذا الارتفاع من عدمه، مشيرا إلى أن ظهور الأعراض ليس بالضرورة مع الجميع.

وتنصح جمعية الكوليسترول الخيرية في بريطانيا، بضرورة تقليل الدهون المشبعة واستبدالها بدهون غير مشبعة، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، وزيت الزيتون والأسماك الزيتية.

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