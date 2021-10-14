الخطوط الباكستانية تعلق عملها في أفغانستان بسبب تدخل طالبان الـ "جائر"

وصفت الخطوط الجوية الباكستانية تدخل حركة "طالبان" في عملها بأنه تدخل جائر، يرهب العاملين فيها، وهو ما دعاها إلى تعليق عملها في أفغانستان.

وحسب بيان نشرته "رويترز" قالت الخطوط الجوية الباكستانية إنها علقت رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس، بسبب "تدخل جائر" من جانب سلطات حركة طالبان.

وأوضح البيان أن تدخل طالبان كان على شكل تغييرات تعسفية للوائح، وترهيب للعاملين بالخطوط الجوية الباكستانية.

وكانت حركة طالبان قد طلبت من الخطوط الجوية الباكستانية تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى المستويات التي كانت عليها قبل سقوط الحكومة الأفغانية، منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وتعد الخطوط الجوية الباكستانية هي الشركة الدولية الوحيدة التي مازالت تعمل بانتظام في تسيير رحلات منتظمة من العاصمة الأفغانية كابول.

وفي وقت سابق نبهت حركة طالبان الشركة الباكستانية وشركة "كام اير" إلى أن عملياتهما في أفغانستان تواجه خطر التوقف ما لم توافق على خفض أسعار التذاكر التي أصبحت أبعد من متناول معظم الأفغان.

وكانت الرحلات الجوية بين أفغانستان وباكستان أصبحت محدودة للغاية منذ إعادة فتح مطار كابول الشهر الماضي في أعقاب الفوضى التي صاحبت إجلاء أكثر من 100 ألف من الرعايا الغربيين والأفغان المعرضين لمخاطر في أعقاب انتصار طالبان.

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