مقاتلون من طالبان يلهون في مطار كابول الدولي...فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتل من طالبان يلهو على ناقلة الحقائب الموجودة في مطار كابول الدولي.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور قيام مقاتل من طالبان (المحظورة في روسيا) بالجلوس على آلة تفريغ الحقائب في مطار كابول.

The #Taliban continue to have fun.#Taliban's airport security and check In/Out immigration Manager rolls on luggage chain. #Afghanistan pic.twitter.com/ITfUwAuvM9 — Shooter (@Nfe5o1Z) September 22, 2021

وبدى المقاتل مندهشا من هذه الآلة التي نقلته إلى غرفة الحقائب في المطار دون تدخل الموظفين أو منعه من ذلك.

وظهرت صور "طريفة" ومقاطع فيديو فوضوية لعناصر من الحركة يقضون وقتاً ممتعاً في أماكن مختلفة في كابول، حيث يأكلون الآيس كريم ويحاولون اللعب في الصالات الرياضية... كل ذلك يظهر في تناقض حاد ومثير للسخرية مع التقارير المؤلمة التي لا تزال منتشرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.