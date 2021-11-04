مدير الجناح الفلسطيني في "إكسبو دبي": بحجارة من القدس نستقبل زوارنا

وحول هذه المشاركة قال مدير الجناح الأستاذ، محمد جبر لإذاعة "سبوتنيك": "تشارك دولة فلسطين في هذا المعرض كما شاركت بالمعارض السابقة كإكسبو ميلا وإكسبو شينغهاي".

© Photo جناح دولة فلسطين في معرض "إكسبو دبي 2020"

وأضاف: "تأتي هذه المشاركة انطلاقا من حرصنا على تعريف العالم بالتراث والرواية والهوية الفلسطينية وعرض فرص التجارة والاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية الممكنة بين فلسطين وبقية دول العالم المشاركة في هذا المعرض".

وتابع جبر:

"يسعدنا أن نرحب بزوار جناح دولة فلسطين من الدولة المضيفة والدول الأخرى وأبناء جاليتنا ليكون الجناح منصة للزوار أيضا من أجل تقديم منتجاتهم ومشروعاتهم من خلاله، وندعو الجميع لزيارة جناحنا".

وأكد جبر أن الجناح الفلسطيني "سيقدم مجموعة متنوعة من البرامج والعروض الفنية والفلكلورية والتراثية، والبرامج الوثائقية التي تعرض جوانب مختلفة من المجتمع والاقتصاد الفلسطيني كما نعرض المنتجات الحرفية والتراثية".

وشكر جبر دولة الإمارات وإدارة "إكسبو" لدعمها الجناح الفلسطيني من خلال التسهيلات التي ساهمت بأداء الجناح لعمله بشكل لائق.

وحول تصميم بناء الجناح أوضح جبر "أنه تم من الحجر الفلسطيني وتحديدا حجارة مدينة القدس حيث بنيت بوابة الجناح الرئيسية من هذا الحجر الذي أحضرناه معنا من فلسطين إلى دبي ليعطي شعورا للزائر وكأنه في الأراضي الفلسطينية وشوارعها ويلتمس شيئا حقيقيا من فلسطين".

وأضاف: "هذا كان من أهم ما تميز به تصميم الجناح البراع والخلاق وترك أثرا عميقا في نفوس الزوار العرب والأجانب، كما جسدنا فكرة الجناح بالحواس الخمس ليستطيع الزائر أن يرى ويشعر بفلسطين ويشتم رائحة العبق التاريخي لها وأن يتمكن من لمس الرموز التي أحضرناها معنا إضافة إلى تذوق الطعام الفلسطيني الشعبي المعروف تاريخيا".

جناح دولة فلسطين في معرض "إكسبو دبي 2020"

وختم جبر كلامه بتقديم الشكر من خلال "سبوتنيك" لرئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ومبعوث الرئيس سيادة اللواء، ماجد فرج، ونائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة الجناح وكذلك رئيس سويسرا ورئيس المالديف ووزير التربية والتعليم الإماراتي وكل المسؤولين الكبار الذين زاروا الجناح وكذلك إدارة "إكسبو دبي 2020 لمساعدتنا في نجاح مهمة الجناج الفلسطيني.

وتشهد دبي الإماراتية النسخة الحالية من "إكسبو 2020" التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وانطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى 31 مارس/آذار 2022.

و"إكسبو 2020 دبي" حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".