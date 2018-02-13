رياضية روسية مشاركة في الأولمبياد تثير إعجاب الصحافة العالمية بجمالها (صور)

تغنت العديد من وسائل الإعلام كصحيفة "The Sun" و "CBS"و "Business Insider" بالرياضية الروسية آنستازيا بريزغالوفي المشاركة بالألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon شاهد مشجعي كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية

الرياضية الروسية والمشاركة في رياضة الكيرلنغ، سرقت الأضواء بجمالها الفاتن.

الأمر الذي دعا الكثيرين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتغني بجمالها.

ووصف أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الرياضية الروسية بأن جمالها يشبه جمال الممثلة الأمريكية ميغان فوكس، حيث غرد قائلا:

"كنت أعتقد بأن رياضة الكارلينغ للرجال الكبار في العمر والصلعان، ولكن أنستاسيا تبدو مثل ميغان فوكس ولقد وقعت في حب هذه اللعبة".

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics #curling pic.twitter.com/EA7pO3hV3R — brooke (@SchofiesChoice) ٨ فبراير، ٢٠١٨

وليغرد جيمس ستيوارت واصفا جمال الروسية بأنجلينا جولي، قائلا:"آنستازيا تشبه بجمالها أنجلينا جولي بعمر الـ21 سنة".

The Russian curling mixed doubles team is led by Anastasia Bryzgalova, who looks like Angelina Jolie at 21 if she ever picked up a broom. — James Stewart (@jamespstewart) ٨ فبراير، ٢٠١٨

وليغرد غافن مودفورد واصفا بأن آنستازيا هي من سبب لمتابعة الألعاب الأولمبية الشتوية.

Anastasia bryzgalova….my new reason to love the winter olympics pic.twitter.com/MbrhJOGlk5 — Gavin Mudford (@muddygav) ٨ فبراير، ٢٠١٨

يذكر بأن الروسية وزميلها في الفريق فازا بالميدالية البرونزية، يوم الثلاثاء، بتغلبهما على الفريق النرويجي.