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16:11 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا

    "ربيع الغاز"... الذي أجهضته موسكو والرياض

    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
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    ربما هو القدر وربما هي الجغرافيا والمصالح المستقرة هي من جمعت الرياض وموسكو فكلا العاصمتان تنظران للمشروع الغربي خاصة ما أطلق عليه "الشرق الأوسط الجديد" بريبة كبيرة ليس لأهدافه الملتوية فقط، بل ولوضوح آثاره التدميرية.

    هناك أوجه شبه بين الدولة السعودية والروسية، فالبلدان محافظان وينتميان لفكرة الدولة المركزية المسؤولة عن التنمية وتحقيق الأمن والرفاهية والدفاع عن مصالح الأمة.

    التيار الشمالي 2
    © Sputnik . Sergey Guneev
    المشاركون في مشروع "التيار الشمالي-2" وفوا بالتزاماتهم ومولوا 70% من النفقات

    كما أنهما يرفضان التدخلات الوقحة من الغرب ويعتزان بسيادتهما وقيمهما ويفهمان أن تلك التدخلات من منظمات أو أجهزة إعلام هي في حقيقتها واجهة خشنة لسياسات غربية هدفها الابتزاز وتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية.

    بعد تحول روسيا لعملاق إنتاج الغاز وأكبر مصدر له لم يعد الغرب "الأناني" قادرا على تحمل رؤية روسيا المتعاظمة اقتصاديا وعسكريا، هي من تسيطر على أسواق الطاقة، لا بل وهي من يتحكم في تدفئة مواطنيها ولو أرادت روسيا أن تغلق أنابيب الغاز عن الأوربيين لبقي عشاءهم باردا لسنوات لن يستطيعوا إكمال طبخه، إنه قدرهم الذي يفرون منه.

    ألمانيا وفرنسا خططتا لإنهاء سيطرة موسكو على الغاز، لذلك كان لابد للأوروبيين من إيجاد مصدر آخر للغاز الروسي، جاء بحر قزوين كخيار أول بما فيه من مخازن غاز هائلة، إلا أن روسيا تنبهت للخطة الأوروبية مبكرا وأجهضتها في مهدها، كان الأوربيون قد عقدوا أول اتفاقاتهم العام 2009 لمد أنابيب غاز من بحر قزوين باتجاه إيران وتركيا ثم بلغاريا وأوروبا.

    استبدل الأوروبيون ولو مؤقتا مشروع بحر قزوين بالخطة "ب"، وهنا كانت الأنظار تتجه إلى المنطقة الرخوة في هذا العالم ألا وهي العالم العربي، فخُلق لها مشروع الشرق الأوسط الجديد أو ما يمكن أن يطلق عليه "ربيع الغاز"، من أجل هدم هذا الشرق وتجريفه وتحويله لمستنقع يسهل بعدها مد أنابيب الغاز من الخليج العربي حيث منابع الغاز "القطري الإيراني" مرورا بالسعودية فالأردن وسوريا وتركيا وأخيرا اوروبا.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر الاستثمار الألماني القطري في العاصمة الألمانية برلين، 7 سبتمبر/أيلول 2018
    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
    اتفاق جديد بين قطر وإيران

    الربيع العربي جاء كما رسم له تماما حاملا معه المداميك والجرافات وكل أحلام الغرب خاصة تجار اليسار وسماسرة الغاز، المخطط على الورق كان سهلا لكن التنفيذ جاء داميا ومرهقا جدا، كما أن الدولتان القادرتان على إفشال المخطط "روسيا والرياض " كانتا على أهبة الاستعداد.

    الطريق شائك جدا فهو يبدأ من حقول الغاز في قطر ولابد ان تسمح الرياض بمروره عبر أراضيها باتجاه سوريا ثم تركيا ثم اوروبا ، فهل ستقبل السعودية وسوريا ذلك ، من هنا جاء القدر والجغرافيا مسعفا، فالرياض كما موسكو لديها غاز ولديها مصالح استراتيجية في المنطقة والعالم ولا تقبل ان تكون مجرد منفذة للمشروع او سيتم ابتزازها واشعال الحرب عليها كما حصل لاحقا.

    دعونا نتابع السيناريو…

    يشتعل "الربيع العربي" في الدول المستهدفة مصر وهي مزودة للغاز ، وليبيا وهي كذلك مليئة بحقول البترول والغاز ، على ان تلتقي انابيبها مع الانبوب الرئيسي الممتد من الدوحة الى اوروبا ، وعلى الرغم من خلاف الرياض مع دمشق فهي ترفض تغيير الأنظمة عبر الاحتجاجات لان نهايتها حروب أهلية لا محالة، صحيح ان الرياض دخلت على خط الأزمة السورية لاحقا لكنه دخول هدف لحماية المكون السني من الاجتياح والتمدد الإيراني، ولقد اشتكى القطريون على لسان حمد بن جاسم وزير خارجيتهم الأسبق من الدور السعودي قائلا انه هو من أعاق مشروع تحطيم دمشق.

    مدينة الرياض، السعودية
    CC0 / Pixabay
    خبير: ألمانيا أدركت خطأها بشأن السعودية

    الروس هم أيضا بقوا على تخوم سوريا حتى أعلن الرئيس بشار الأسد أن جيشه تعب وهو على وشك السقوط، ساعات حتى بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد أن طلب الرئيس السوري بشار الأسد دعما عسكريا من موسكو ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

    موسكو لم ولن تقبل بسقوط سوريا لتنشأ على أثرها دولة غير حليفة تسمح بمرور الغاز القطري عبر أراضيها لأنها ترفض أن تتحول إلى مجرد دولة هامشية في هذا العالم، وكذلك الرياض تؤمن أنه من غير المعقول فرض أمر واقع عليها والتغاضي عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وتمرير الغاز عبر أراضيها إرضاء لألمانيا وفرنسا وإيران وقطر، لقد سقط المشروع لكن آثار السخط والغضب لا تزال في تصرفات وحملات وحروب حلف الغاز التي اجتمعت وجمًعت الدولتان السعودية والروسية.

    بقلم محمد الساعد

    (المقال يعبر عن رأي كاتبه)

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    الكلمات الدلالية:
    بيع الغاز, أنابيب غاز, السعودية, أوروبا, قطر, الغاز, النفط, روسيا
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