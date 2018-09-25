نجوم كرة القدم يتألقون في حفل جوائز الـ"فيفا"

يوجد، اليوم، العديد من المكتبات في العالم، والتي يمكن أن تزود الناس بشيء لا يمكن الحصول عليه حتى في العصر الرقمي الذي نعيشه. بعض المكتبات أصبحت ليس مجرد معابد للمعرفة، ولكن أيضا أماكن قديمة رائعة تقدم للقراء لمحة عن التاريخ العريق الذي شهدته البلاد.