"كاماز-ماستير" الروسي في "رالي داكار 2019"

فريق روسيا "كاماز-ماستير" المشارك في سباق "رالي داكار 2019" في بيرو، خلال المرحلة الرابعة، في فئة "قيادة الشاحنات"، بين أريكيبا وتاكنا، سائقي الفريق: دميتري سوتنيكوف، ودميتري نيكيتين، وإلنور موستافين