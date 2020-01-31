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14:35 GMT31 يناير/ كانون الثاني 2020
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    ميركل "الخجولة" و"قبلة القناعين"...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • احتجاجات في بيت لحم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـصفقة القرن، الضفة الغربية 29 يناير 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في الكرملين، موسكو 30 يناير 2020
    • مارة يسيرون على خلفية ملصق إعلاني في هونغ كونغ 27 يناير 2020
    • أعضاء نادي السباحة الشتوية والتصلب في بحيرة في منطقة لينينسكي، نوفوسيبيرسك 25 يناير 2020
    • أحد الناجين من معسكر أوشفيتز النازي في بولندا، أثناء مشاركته في فعالية بمناسبة مرور الذكرى الـ75 على تحرير الجيش السوفيتي للمعسكر، 27 يناير 2020
    • أهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020
    • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعبر عن سعادتها بالهدية التي قدمها لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية في إسطنبول، 24 يناير 2020
    • صورة توضيحية لسطح الشمس بواسطة تلسكوب DKIST الموجود على جزيرة ماوي، الولايات المتحدة 2020
    • دبابة سوفيتية إس-3 خلال عرض للمركبات المدرعة في إقليم بريمورسكي الروسي، 28 يناير 2020
    • ثنائي صيني في مترو أنفاق هونكوغ، بعد الإعلان عن اتخاذ الاجراءات اللازمة عقب انتشار فيروس كورونا في ميدنة ووهان، 27 يناير 2020
    • المسابقة الوطنية ألامان أولاك في قيرغيزستان، 25 يناير 2020. هي واحدة من الألعاب المحلية القديمة. ويستخدم فيها ذبيحة عنزة أو عجل. يستلم الجائزة اللاعب الذي يمسك بالذبيحة في منتصف دائرة ويلقيها في المكان المقصود.
    • موظفو الخدمة العامة أثناء إزالة الثلوج بالقرب من مبنى جامعة موسكو الحكومية على فوروبيوفي غوري (تلال الدويري) في موسكو، 28 يناير 2020
    • احتفالات برأس السنة الصينية الجديدة في مانيلا، الفلبين 25 يناير 2020
    • رجال الاطفاء يبحثون عن مفقودين نتيجة للانهيار الأراضي في فيلا برناديت، بيلو هوريزونتي، ميناس جيرايس، البرازيل 26 يناير 2020
    • الروسيان فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف أثناء روتينهما الحر في الرقص على الجليد في بطولة أوروبا للتزحلق على الجليد في غراتس، النمسا 25 يناير 2020
    • عائلة فلسطسنية في مخيم اللاجئين في خان يونس تطل من نافذة، جنوب قطاع غزة، فلسطين 28 يناير 2020
    • فلسطيني يضع حذاءًا على شاشة تلفزيون في مقهى في الخليل، خلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـصفقة القرن، الضفة الغربية 28 يناير 2020
    • المشاركون في احتجاجات في ميدان الحلاني في بغداد، العراق 27 يناير 2020
    • سقوط ثلوج كثيفة في نوفوسيبيرسك الروسية، 27 يناير 2020
    • راقصات باليه روسيات في بروفة لرقصة بحيرة البجعة في مسرح كولون في بوغوتا، 30 يناير 2020
    • فعالية لتكريم ذكرى أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في لوس أنجلوس، 26 يناير 2020
    • أضواء الشفق القطبي في منطقة مورمانسك الروسية، 29 يناير 2020
    • أشخاص يركبون أرجوحة مضيئة اسمها امبولس في برودواي بالقرب من تايمز سكوير في نيويورك، الولايات المتحدة 29 يناير 2020
    • امرأة تغسل الصحون في ضواحي سريناغار، حيث سقطت ثلوج كثيفة، كشمير 28 يناير 2020
    • المشاركات في مسابقة الجمال ملكة جمال تتارستان 2020 في قازان، 24 يناير 2020
    • ينظر الركاب عبر نافذة القطار إلى التنانين في محطة غامبير خلال احتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة في جاكرتا، إندونيسيا 25 يناير 2020
    • مضيفات رحلة الطيران S7 القادمة من بكين في مطار تولماتشيوفا في نوفوسيبيرسك الروسية، 28 يناير 2020
    • بجعات وبط على بحيرة ليبيدينويه (البجعة) في محمية البجعات الطبيعية البجع في إقليم ألتاي الروسي، 21 يناير 2020
    • سفينة الاستطلاع والبحث العلمي الأدميرال فلاديميرسكي في الطريق من مونتيفيديو إلى القارة القطبية الجنوبية، 27 يناير 2020
    © REUTERS / Mussa Qawasma
    احتجاجات في بيت لحم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"صفقة القرن"، الضفة الغربية 29 يناير 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    إليكم أكثر الصور إثارة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي ـ الرئيس فلاديمير بوتين يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين عقب إعلان "صفقة الفرن"، وهدية أردوغان تبعث السعادة لدى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وارتفاع عدد الضحايا والمصابين بالفيروس الجديد "كورونا" وظهوره في روسيا،...هذه وغيرها من الأحداث تجدونها في ألبوم "صور الأسبوع" من "سبوتنيك"...

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    • أضواء الشفق القطبي في منطقة مورمانسك الروسية
      Last update: GMT 15:07 30.01.2020
      GMT 15:07 30.01.2020

      "العرض الساحر" في مورمانسك الروسية

      في العصور القديمة، كان الناس يخافون من الشفق القطبي وتنجم عن ذلك أساطير. اليوم، أصبح العلماء يتنبؤون بوقوعه، أما شركات السياحة والسفر- تبيع التذاكر لحضور "الحدث الحصري".

      8
    • مشهد يطل على معبد تاج محل في نيودلهي، الهند
      Last update: GMT 13:59 29.01.2020
      GMT 13:59 29.01.2020

      "ممنوع التصوير"... أماكن سياحية يحظر فيها التصوير

      الجميع يعلم أن أول ما يفعله السائح أو الزائر لمكان جديد أو شهير - هو التقاط صور تذكارية له في ذلك المكان. ولكن هناك مواقع سياحية شهيرة في العالم يمنع فيها السياح والزوار من التقاط الصور. على سبيل المثال: برج إيفل وتاج محل وغيرها.

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    • الصورة بعنوان سمكة، للمصور الإسباني بيدرو لويس أجورياغيرا سايز، الذي فاز في مسابقة فن البناء لعام 2019
      Last update: GMT 15:19 28.01.2020
      GMT 15:19 28.01.2020

      مبنى "السمكة" ومترو موسكو... الفائزون في مسابقة فن البناء

      فاز المصور ألكسندر بورموتين من مدينة إيفانوفو الروسية بجائزة "تصويت الجمهور" بنسبة أكثر من 30٪ من الأصوات العامة في مسابقة "فن البناء المعماري لعام 2019"، لصورته المستقبلية المذهلة لمحطة مترو جديدة في موسكو.

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    • الفرنسيان غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزرون أثناء أداء فقرة فنية في إطار بطولة أوروبا للتزحلق على الجليد في غراتس، النمسا 26 يناير 2020
      Last update: GMT 10:12 27.01.2020
      GMT 10:12 27.01.2020

      بطولة أوروبا للتزحلق على الجليد... الروس يحصدون كل ذهب النمسا

      انتهت بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد في مدينة غراتس النمساوية. حيث حصد الرياضيون الروس، في فئة التزحلق الفردي والثنائي، 10 ميداليات في المجموع.

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