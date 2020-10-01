فنجان قهوة برفقة كلبك... افتتاح مقهى جميل في السعودية

أصبح الآن بإمكان أصحاب الكلاب في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بفنجان من القهوة برفقة حيواناتهم الأليفة المحبوبة، في مقهى جديد " باركينغ لوت"، وذلك لأول مرة في المملكة.

في السابق، كانت الكلاب ممنوعة من دخول الأماكن العامة في المملكة العربية السعودية. لكن مقهى "ذا باركينغ لوت" (The Barking Lot)، الذي افتتح في يونيو/ حزيران في مدينة الخبر الساحلية، أسعد عشاق الحيوانات في بلد لا يوجد فيه سوى أماكن قليلة لاصطحاب الحيوانات الأليفة خارج المنزل.

أصبحت في الآونة الأخيرة رؤية الحيوانات الأليفة مشهدًا مألوفًا بشكل متزايد في العديد من المدن السعودية.

وغدا تبني الحيوانات الضالة أكثر شيوعًا في المملكة التي تشهد تطورات بشكل متسارع، والتي خضعت لتغييرات شاملة كجزء من خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت صاحبة مقهى "ذا باركينغ لوت" الكويتية، دلال أحمد، إن الفكرة خطرت إلى ذهنها خلال زيارة سابقة للمملكة.

وقالت أحمد لوكالة "فرانس برس" الفرنسية:

"جئت إلى السعودية في زيارة مع كلبي لكن لم يُسمح لي بالتنزه معه على الشاطئ. كنت حزينةً جداً، وقررت مساعدة الأشخاص الذين لديهم كلاب من خلال فتح مقهى، وحتى لأولئك الذين لا يملكون كلاباً."

يتجمع في هذا المقهى الشبان و الشابات مع كلاب من جميع الأحجام والفصائل المختلفة.

VIDEO: 🇸🇦 Dog owners in the coastal Saudi Arabian city of #Khobar can now enjoy a cup of coffee alongside their beloved pets at a new cafe -- a first for the ultra-conservative kingdom pic.twitter.com/iKFdsCrryF — AFP news agency (@AFP) September 29, 2020

وترى الكلاب تتجول في المقهى وأخرى تلعب مع الزوار، بينما تجلس الأخرى على أحضان أصحابها، أو ينتظرون بصبر عند المنضدة بينما يطلب أصحابها المأكولات والمشروبات. كما يوجد في المقهى، قسم لمعالجة الكلاب واستحمامهم وتجفيفهم كجزء من خدمات النظافة الشخصية المقدمة لأصحاب الكلاب.

قالت إحدى زائرات المقهى، السعودية جوهرة، إن "فكرة هذا المقهى جديدة للغاية". إنه مكان مميز حيث تأتي الكلاب وتلتقي بكلاب أخرى."

وبالنسبة لنواف، وهو أيضًا مواطن سعودي، كانت هذه المرة الأولى التي يزور فيها المقهى الذي وصفه بـ "الجميل". وقال: "جئت إلى هنا للعب مع الكلاب التي أصبح لديها الآن مقهى خاصاً بها لأول مرة في السعودية".