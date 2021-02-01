على غرار الروس... السباحة الشتوية الأمريكية

وأفاد "الغطاسون" بالقول إن لهذه الممارسة (السباحة الباردة) فوائد صحية مختلفة.
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يجتمع أعضاء نادي "سابميرجينتز" (الغطاسون) في وقت مبكر من صباح كل يوم، ليغطسوا في الماء البارد لمدة ثلاث دقائق، وبعضهم يصل إلى 17 دقيقة.
وأفاد "الغطاسون" بالقول إن لهذه الممارسة (السباحة الباردة) فوائد صحية مختلفة.
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يساعد رهبان المعبد التايلاندي الناس على تغيير حياتهم مقابل "مال رمزي"، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. بعد أولئك الذين يرغبون في شراء الشموع والزهور، عليهم الاستلقاء داخل التابوت والوفاة! لا جريمة في هذا، فالموت رمزي. لكن الولادة الجديدة، كما يقول المشاركون، حقيقية تمامًا.
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