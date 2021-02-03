طائرة مسيرة لتوصيل مستلزمات طبية في ألمانيا

أعلنت شركة "وينغكوبتر" (Wingcopter) الألمانية الناشئة أنها حصلت على تمويل جديد لتعزيز مكانتها في سباق توزيع لقاحات ضد "كوفيد-19" عن طريق الجو، سعيًا لإيصال اللقاحات إلى أيادي الناس في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، توم بلويمر، لـ "رويترز" إن الشركة، تعمل على عدد من المشاريع التجريبية لدول في إفريقيا وجنوب شرق آسيا، بهدف توسيع نطاق العمليات لتوصيل اللقاحات لملايين الأشخاص.

يتوقع بلويمر أن الوباء سيعمل على زيادة قبول الطائرات بدون طيار ويعيد تشكيل الخدمات اللوجستية عن طريق نقل المعدات والإمدادات الطبية بسرعة وأمان مع تقليل الاتصال البشري.

وأوضح بلويمر قائلاً:

"إن "كوفيد -19" الآن يجعله من الضروري إنشاءه (الدرون) بسرعة، ولكن بمجرد أن يتم إنتاجه سيكون لدينا نوع اً جديداً من البنية التحتية التي ستمكننا من حمل أشياء مثل الأدوية والدم وعينات المختبر وحتى البضائع اليومية العادية".

كما أفادت "وينغكوبتر" إنها حصلت على تمويل قدره 22 مليون دولار للمساعدة في إنشاء البنية التحتية اللوجستية اللازمة لتوزيع لقاحات "كوفيد-19" وتكثيف إنتاج طائرات بدون طيار.

وأفاد بلويمر إن إحدى طائرات "وينغكوبتر" بدون طيار يمكنها نقل حوالي 2500 جرعة لقاح يوميًا، كما أن الشركة تسعى للحصول على شركاء لبناء طائرة بدون طيار جديدة يمكنها حمل ما يصل إلى 1000 جرعة في الرحلة الواحدة.

شركة "وينغكوبتر" - هي واحدة من بين عدة شركات ناشئة لإنتاج طائرات مسيرة، التي تسعى إلى لعب دور في توصيل اللقاحات إلى المناطق التي تفتقر إلى مرافق التخزين الجيدة أو بنية لتحتية متطورة للنقل.