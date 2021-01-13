أول تجربة..."سوني" تكشف عن أول طائراتها المسيرة... فيديو

كشفت شركة "سوني" اليابانية، عن أول طائرة من دون طيار (درون) من إنتاجها، بعد دخولها هذا المجال للمرة الأولى.

ووفقا لموقع "ذا فيراج" فإن الشركة عرضت نظرة أولية موجزة لطائرتها المسيّرة الجديدة "Airpeak" في معرض السلع الإلكترونية الاستهلاكية "CES 2021".

وأكدت الشركة أن الطائرة المسيّرة الأصغر، قادرة على حمل كاميرا سوني Alpha، المصممة لإنشاء المحتوى، الفيديو والتصوير الاحترافي، وقادرة على التصوير الديناميكي والتحليق الدقيق والمستقر.

وتتكون الطائرة المسيّرة Airpeak من كاميرا أمامية وجهاز استشعار للمسافة، ويمكنها باستخدام هذه التقنيات مع الذكاء الاصطناعي، تتبّع الهدف وتجنّب العقبات.

هذا ومن المفترض أن تعرض الشركة الطائرة الجديدة في الأسواق مطلع الربيع القادم، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول سعر الجهاز.