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    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • متظاهرة مؤيدة للديمقراطية تشير بأصبعها إلى شرطة مكافحة الشغب بالإنصراف، بانكوك في 1 فبراير 2021، بالقرب من مكان تظاهر فيه مهاجرون من ميانمار بعد الانقلاب العسكري في ميانمار.
    • يتجمع الأشخاص الذين يرتدون تابارو التقليدي، وهو رداء أسود طويل، في ساحة سان مارك في اليوم الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه كرنفال البندقية، مع إلغاء الحدث السنوي بسبب الاجراات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في البندقية، إيطاليا، 31 يناير 2021.
    • جرذ الأرض «بانكسوتاني فيل»،الذي يحظى بشهرة عالمية، يتوقع حلول الربيع مبكرا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية بنسلفانيا، 2 فبراير 2021
    • أحد المشاركين في احتجاج على مشروع قانون الأمن العالمي في ساحة الجمهورية بباريس، فرنسا فبراير 2021
    • أشخاص يلتقطون صوراً على خلفية قوس قزح، بعد عاصفة في برشلونة، إسبانيا، 30 يناير 2021.
    • ضابط شرطة يركل أحد المتظاهرين أثناء مظاهرة غير مصرح بها ضد الإجراءات التقييدية المتعلقة بـكوفيد-19 في بروكسل، 31 يناير 2021.
    • تحذير محتوى حساس - مدني يحمل ضحية صغيرة في موقع انفجار سيارة مفخخة ببلدة أعزاز بريف حلب الشمالي، سوريا 31 يناير2021
    • لجنة الحكام ينظرون من النوافذ لمتابعة لاعبي القفز التلزجي خلال مرحلة التأهل، لبطولة كأس العالم للقفز التزلجي للرجال (FIS Men's Ski Jumping World Cup) في ويلينغن غرب ألمانيا، 29 يناير 2021
    • عارضة خلال جلسة تصوير على شاطئ لوكنجا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا 31 يناير 2021
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحمل مظلة لرئيس وزراء سلوفاكيا إيغور ماتوفيتش، أثناء إلقاء بيان مشترك في قصر الإليزيه في باريس، فرنسا، 3 فبراير 2021
    • موظفو متجر للملابس ينظفون متجرهم، الذي غمرته المياه بعد ارتفاع الفيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج التي ضربت بلدة بودينغن بالقرب من فرانكفورت ، ألمانيا ، 30 يناير 2021
    • عارضات برؤوس بالون تمثل الزبائن تجلس في المطعم، التي وضعها صاحب مطعم شي تيريز لإضفاء حسا ترفيهيا على مطعمه الفارغ في ريكسنسارت، للتنديد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة البلجيكية مع استمرار انتشار فيروس كورونا في بلجيكا، 2 فبراير 2021.
    • امرأة تحاول عبور الطريق خلال عاصفة ثلجية ضخمة وصلت مدينة نيويروك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
    • عمال معلقون من متحف المستقبل، متحف للابتكار والتصميم قيد الإنشاء حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 فبراير 2021
    • أطفال أفغانيون نازحون يلعبون بجوار ملاجئهم في ضواحي كابول، أفغانستان 3 فبراير 2021
    • أحد المتظاهرين يرقد على الأرض خلال احتجاج ضد قوانين جديدة لمكافحة الإجهاض في وارسو، بولندا، 29 يناير 2021
    • يتوجه العاملون الطبيون إلى سكان النهر لتلقي التطعيم بلقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا في البرازيل، 3 فبراير 2021
    • فرقة الاستعراض الجوي سارانغ، التابعة للقوات الجوية الهندية، في ماسم افتتاح معرض آيرو الهند 2021 الجوي (Aero India 2021) في بنغالور، الهند 3 فبراير 2021
    • تقوم باولا برونز بوضع زي البيكيني المصنوع من أشرطة لاصقة على جسم المرأة قبل الاستجمام في بركة اصطناعية تُعرف باسم بيسيناو دي راموس، أو بركة كبيرة، وسط استمرار تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد -19)، في الضواحي الشمالية لريو دي جانيرو، البرازيل 31 يناير 2021.
    • نساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021
    • فيضانات ضخمة بسبب ذوبان الثلج في نيدراو بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا 3 فبراير 2021
    • متطوعون يوزعون مجموعات اختبار كوفيد-19 المنزلية على السكان في غولدسورث وسانت جونز، وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في ووكينغ، بريطانيا، 2 فبراير 2021
    • رجل يسحب صندوقًا مع عثمان خان، 29 عامًا، مرتديًا زي تشارلي شابلن خلال عرض ترفيهي في الشارع في بيشاور، باكستان، 28 يناير 2021
    • البرق يضيء السماء فوق المؤتمر الوطني في برازيليا، البرازيل 3 فبراير 2021
    • موظفو مهى كاواي مونستر يقدمون عرضًا على خشبة المسرح في المقهى وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في طوكيو، اليابان في 31 يناير 2021
    • رجل يزور متحف الفاتيكان في أول يوم لإعادة افتتاحه، 1 فبراير 2021 في مدينة الفاتيكان، حيث تخفف الدولة المدينة قيود الإغلاق المفروضة بهدف الحد من انتشار عدوى كوفيد-19، التي تسببها فيروس كورونا.
    • تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 29 يناير 2021 زائرة تنظر إلى لوحة للفنان فاناباست يون تايتشامايثاكول (Phannapast Yoon Taychamaythakool) معروضة كجزء من المشروع الفني فينوس إن ذا شيل (Venus in the Shell) في مركز التسوق ريفر سيتي آرتز آند أنتيك في بانكوك.
    © AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha
    متظاهرة مؤيدة للديمقراطية تشير بأصبعها إلى شرطة مكافحة الشغب بالإنصراف، بانكوك في 1 فبراير 2021، بالقرب من مكان تظاهر فيه مهاجرون من ميانمار بعد الانقلاب العسكري في ميانمار.
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    نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث بالصور من مختلف زوايا العالم، خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد هذا الأسبوع انقلاباً عسكرياً في ميانمار، وعودة متاحف الفاتيكان إلى افتتاح أبوابها أمام الزوار، وتساقط ثلوج كثيقة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وألمانيا تغمرها مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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