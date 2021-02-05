نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث بالصور من مختلف زوايا العالم، خلال الأيام السبعة الماضية.

شهد هذا الأسبوع انقلاباً عسكرياً في ميانمار، وعودة متاحف الفاتيكان إلى افتتاح أبوابها أمام الزوار، وتساقط ثلوج كثيقة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وألمانيا تغمرها مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".