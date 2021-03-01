اكتشاف أثري في بومبي القديمة

اكتشف علماء الآثار عربة قديمة بالقرب من مدينة بومبي الرومانية القديمة، التي دُمرت نتيجة ثوران بركاني عنيف في عام 79 بعد الميلاد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" إن هذا الاكتشاف وقع في فيلا قريبة من مدينة بومبي القديمة، في جنوب إيطاليا، فيما أصدرت حديقة بومبي الأثرية، بيانا أكدت فيه عثور المنقبين على عربة مصنوعة من البرونز والقصدير، مع وجود بقايا خشبية وآثار حبال.

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