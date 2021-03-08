بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية

يحتفل العالم اليوم، 8 مارس/ آذار، باليوم العالمي للمرأة.

وفي هذا اليوم، تركز الاحتفالات للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتحتفل روسيا بيوم المرأة العالمي على نطاق واسع، ويعتبر 8 مارس/ آذار عطلة رسمية في أنحاء البلاد.

وهذا العام، يريد فريق عمل "سبوتنيك" أن يعبر عن امتنانه عن كل ما قدمته النساء العاملات في القطاع الصحي في مختلف أنحاء العالم، اللاتي حاربن في الصفوف الأمامية ضد مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا"، وما زلن يحاربنه يومياً ويسهرن من أجل صحتنا وعافيتنا...

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