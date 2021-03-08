بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية

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    • أناليزا مالارا، الطبيبة التي شخّصت أول مريض إيطالي بـ كوفيد -19، في مستشفى سان ماتيو في بافيا، إيطاليا، 18 فبراير 2021
    • ممرضات تؤدي رقصة زومبا خلال استراحة في العمل، وذلك في إطار التعامل مع الإجهاد والعمل الشاق، في موقف السيارات خارج مستشفى جامعة كينياتا للتعليم والإحالة والبحوث في نيروبي، كينيا 17 مايو 2020
    • طبيبة في المستشفى السريري للأمراض المعدية رقم 2، التابع لإدارة الصحة في مدينة موسكو، مارس 2020
    • رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحيي الممرضة لويز غراي خلال زيارته لمركز التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في ملعب كومبران في كومبران، جنوب ويلز، بريطانيا في 17 فبراير 2021.
    • ممرضة تتفقد حالة مريض كوفيد -19في وحدة العناية المركزة في مستشفى سوتيريا، وسط جائحة فيروس كورونا في أثينا، اليونان، 24 فبراير 2021
    • موظفة في دار المسنين إل فيسو تتحدث مع أماليا غونزاليس، 96 عاماً، قبل حقنها بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في مدريد، إسبانيا، 7 يناير 2021.
    • ممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري باسم أو. ام. فيلاتوف رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020
    • موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021
    • موظفو الرعاية الصحية يحملون مبردًا يحتوي على جرعات من لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) من لقاح سينوفاك، أثناء زيارتهم لكبار السن الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، في حي تورانو الفقير في ريو دي جانيرو، البرازيل، 8 فبراير 2021
    • عمال الرعاية الصحية ينتظرون تسليم جرعات من لقاح سبوتنيك V الروسي ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في ملعب لكرة السلة في ملعب ريفر بليت، في بوينس آيرس، الأرجنتين في 3 فبراير 2021
    • عاملة طبية من مقاطعة جيلين الصينية تستعد للعودة إلى منزلها في مطار ووهان تيانهي الدولي في ووهان، بمقاطعة هوبى بوسط الصين، 8 أبريل 2020
    • طبيب أثناء تلقي المرضى العلاج في مستشفى للأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في كييف، أوكرانيا، 26 يناير 2021
    • عمال الصحة يرتدون أزياء واقية يقفون لالتقاط صورة في مركز طبي مؤقت لاستقبال مرضى فيروس كورونا كوفيد-19 في هانوي، فيتنام 30 يوليو 2020
    • ممرضون يستعدون لنقل مريض كوفيد-19من وحدة العناية المركزة في مستشفى في كيجوف إلى مستشفى في برنو، التشيك، 22 أكتوبر 2020
    • تستعد الممرضة إيناس لوبيز لدخول غرفة مريض كوفيد-19 في مستشفى ساو جوزيه، وحدة العناية المركزة أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في لشبونة، البرتغال، 19 فبراير 2021
    • ممرضة تحمل توأمات ملتصقان، محمد وأحمد ياسر البخيتي، داخل سيارة إسعاف في مطار صنعاء، في انتظار نقلهما جواً لإجراء جراحة فصل في الأردن، صنعاء، اليمن، 6 فبراير 2021
    • طاقم مستشفى لبناني يرقصون للترفيه عن المرضى المسنين في مستشفى سبلين الحكومي، جنوب شرق العاصمة بيروت، لبنان 8 مايو 2020
    • كبيرة الممرضات في مستشفى مؤقت أقيم حديثاً لمعالجة المصابين بمرض كوفيد - 19، في المستشفى السريري الإقليمي كراسنويارسك باسم ب. غ. ماكاروف، روسيا 30 أكتوبر 2020
    • يستعد العاملون في الرعاية الصحية لإعطاء جرعة من لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تبدأ تشيلي في تطعيم كبار السن الذين يعيشون في دور رعاية المسنين في سانتياغو، تشيلي، 4 فبراير 2021
    • ممرضة تفحص مولودًا جديدًا مصابًا بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو يرقد في وحدة لحديثي الولادة بفيروس كورونا في مستشفى مونيكا بريتليني ساينز في تولوكا، المكسيك، 4 فبراير 2021
    • سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
    أناليزا مالارا، الطبيبة التي شخّصت أول مريض إيطالي بـ "كوفيد -19"، في مستشفى سان ماتيو في بافيا، إيطاليا، 18 فبراير 2021
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    يحتفل العالم اليوم، 8 مارس/ آذار، باليوم العالمي للمرأة.

    وفي هذا اليوم، تركز الاحتفالات للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

    وتحتفل روسيا بيوم المرأة العالمي على نطاق واسع، ويعتبر 8 مارس/ آذار عطلة رسمية في أنحاء البلاد.

    وهذا العام، يريد فريق عمل "سبوتنيك" أن يعبر عن امتنانه عن كل ما قدمته النساء العاملات في القطاع الصحي في مختلف أنحاء العالم، اللاتي حاربن في الصفوف الأمامية ضد مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا"، وما زلن يحاربنه يومياً ويسهرن من أجل صحتنا وعافيتنا...

    شاهد يضا -"شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
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