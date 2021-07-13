التسوق تحت الماء في دبي... استكشف أعمق حوض للغوص في العالم

افتتح في دبي الإماراتية أعمق حوض للغوص في العالم "ديب دايف دبي"، ودخل موسوعة "غينيس" كأعمق حوض للغوص في العالم بعمق 60.02 متراً ويحتوي على 14 مليون ليتر من المياه، أي ما يعادل 6 مسابح أولمبية.

إلى جانب لقب "أعمق حوض للغوص في العالم"، يعد "ديب دايف دبي" أيضًا أكبر استوديو أفلام تحت الماء في المنطقة، يشمل غرفة لتحرير الفيديو، و56 كاميرا تحت الماء، والقدرة على خلق أجواء مختلفة عن طريق 164 مصباحًا موجودة في جميع أنحاء الحوض المائي.

يتميز "ديب دايف دبي" بتجهيزه بأحدث التقنيات والمرافق وبـ"المدينة الغارقة" التي تحوي شوارع مهجورة تضم شققاً ومرآبًا وأسواق وممرات، وغيرها من المفاجآت. ويمكن للغواصين من جميع المستويات استكشافها.

كما يتم تقديم خبرات الغوص الحر والغوص والدورات لجميع مستويات القدرة من قبل فريق مختار بعناية من متخصصي الغوص الدوليين.

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