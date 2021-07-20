افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021"

من أهم مميزات معرض "ماكس 2021" تقديم طائرات عسكرية جديدة تماما. وتستمر فعاليات المعرض من 20 إلى 25 يوليو/ تموز الجاري.
انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، في مطار جوكوفسكي الواقع في ضواحي موسكو.
من أهم مميزات معرض "ماكس 2021" تقديم طائرات عسكرية جديدة تماما. وتستمر فعاليات المعرض من 20 إلى 25 يوليو/ تموز الجاري.
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