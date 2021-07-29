أنطاليا تحترق

اندلع حريق ضخم، يوم أمس الأربعاء، في بلدة مانافجات في محافظة أنطاليا التركية، وقامت 15 طائرة هليكوبتر في المشاركة بإخماد الحرائق.

وبحسب وكالة "Haber 7" التركية، فقد احترقت عدة منازل ومحلات تجارية نتيجة الحرائق. واجتاحت النيران مناطق قريبة من المنتجعات السياحية إيفرينسيكي وكاليملر وينيكوي ومانافجات الواقعة ضمن مقاطعة أنطاليا.

وعن الإجراءات المتخذة لإخماد الحريق، قال سوكرو سيوزين، عمدة بلدة مانافجات:

"هذه صورة سيئة لا يمكن تخيلها. نحن لم ندرك حتى ما كانت ستؤول إليه الأمور".

بدوره، أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن "ما لا يقل عن 62 شخصًا قد تضرروا من الحريق في مانافجات، وإجلاء أهالي المناطق المتعرضة للحريق، بحسب ما ذكرته صحيفة "Hürriyet".

وكان وزير الزراعة التركية، بكير باكديميرلي، أفاد اليوم الخميس، أن مواطنًا يبلغ من العمر 82 عامًا من منطقة أكسيكي، أصبح ضحية حريق غابات في مقاطعة أنطاليا التركية.

كما يذكر أنه تم إبلاغ السياح الروس بعدم مغدارة الفنادق.