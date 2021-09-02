لقطات من الأقمار الصناعية... تنظيف ساحل المتوسط من تسرب نفطي في سوريا

أعلنت السلطات القبرصية إنها تراقب تسربا نفطيا من محطة الكهرباء على الساحل السوري للبحر المتوسط، فيما أفاد الجانب السوري بأن دمشق تحقق في سبب ذلك.

اقتربت بقعة نفطية منتشرة من محطة كهرباء سورية من شمال جزيرة قبرص الانفصالية على الرغم من الجهود العاجلة لوقف الانتشار. قال مسؤولو البيئة والنقل في جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد - التي تعترف بها أنقرة فقط - إن النفط اقترب من مسافة 15 ميلًا بحريًا (28 كيلومترًا) من الطرف الشمالي الشرقي للجزيرة المقسمة.

وحذر مسؤولون بيئيون في جمهورية شمال قبرص التركية إن ما يصل إلى 20 ألف طن من زيت الوقود تسربت من محطة بانياس الحرارية على ساحل البحر المتوسط ​​السوري.

وأضافوا: "الحياة البحرية في خطر خاص، لأن بعض النفط بدأ يتجمد ويغرق في قاع البحر الأبيض المتوسط".

تم الإبلاغ عن تسرب نفطي في محطة كهرباء بانياس لأول مرة الأسبوع الماضي، وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن التسرب كان حادثًا.