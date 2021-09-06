عرض خيالي في أسبوع الموضة الصيني

يتزامن العرض الافتتاحي لأسبوع الموضة 2021 مع "موسم الاستهلاك في بكين: مهرجان الأزياء الدولي" في حديقة شوغانغ الصناعية (Shougang Industrial Park)، الذي انطلق في بكين يوم الجمعة الماضي، ضمن فعاليات معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات (CIFTIS) لعام 2021.

افتتح عرض أزياء "أسبوع الموضة" لموسمي "ربيع/ صيف 2022" على الطراز الصيني تحت عنوان "الزمن الجميل"، الذي ابتكره المصمم الشهير فانغ ينغ (Fang Ying)، الذي أبدع تصميمات معاصرة للثقافة الصينية الأصلية، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية الصينية "سي جي تي إن" الناطقة بالإنجليزية.

كان للعرض خلفية على الطراز الصناعي، حيث يجمع بين أكثر من 60 مجموعة من بوتيكات الفساتين النسائية الصينية مع عرض الضوء السحري في حديقة شوغانغ الصناعية في بكين، ما يقدم تكاملاً مثاليًا للثقافة الكلاسيكية وعيد الموضة الحديثة.

يذكر أنه في العام الماضي، تم تأجيل "أسبوع الموضة" في شنغهاي لأول مرة بسبب جائحة كورونا، ثم تمت إقامته عبر الإنترنت.

يقام معرض CIFTIS هذا العام، تحت عنوان "نحو مستقبل رقمي وتنمية مدفوعة الخدمات"، في الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر/ أيلول بمساحة عرض تبلغ حوالي 130 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 منتدى، واجتماعات وأنشطة ترويجية وتفاوضية.

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