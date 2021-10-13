أكبر معرض طائرات رجال الأعمال في العالم في الولايات المتحدة

قال الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، كيم جونغ أون، يوم أمس الاثنين في معرض تطوير الدفاع، إنه "لا توجد أسباب سلوكية للاعتقاد" بأن شارات الولايات المتحدة المتكررة مؤخرًا، ليست معادية لكوريا الديمقراطية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.