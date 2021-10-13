أكبر معرض طائرات رجال الأعمال في العالم في الولايات المتحدة

واحتضن مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA أحدث طائرات رجال الأعمال، معروضة من كبرى الشركات المصنعة ومصنعي المعدات الأصلية مثل: بومباردييه وداسو وإمبراير وتيكسترون وبوينغ وإيرباص وغيرها الكثير.
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افتتح، يوم أمس، مؤتمر ومعرض طيران الأعمال "NBAA" في ولاية نيفادا الأمريكية، الذي يعتبر أحد أكبر معارض العالم للطائرات من فئة الأعمال.
واحتضن مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA أحدث طائرات رجال الأعمال، معروضة من كبرى الشركات المصنعة ومصنعي المعدات الأصلية مثل: بومباردييه وداسو وإمبراير وتيكسترون وبوينغ وإيرباص وغيرها الكثير.
شاهد أيضا - أكبر معرض جوي صيني في العالم
كانت صاحبة مطعم "تيتيبورن جوتيمانون" (Titiporn Jutimanon)، الواقع على نهر تشاو فرايا تخشى من أن الفيضانات التي تضرب أجزاء كثيرة من تايلاند في الآونة الأخيرة ستقضي على عمل مطعمها، والذي بالفعل تضرر بشدة بسبب الوباء، ولكن هنا كانت المفاجأة.
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