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    أكبر معرض طائرات رجال الأعمال في العالم في الولايات المتحدة

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    • مضيفة الطيران، آنا أورزوليك، تقف أمام طائرة أعمال من طراز VistaJet Global 7500 في مطار هندرسون، خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة ، 12 أكتوبر 2021.
    • منظر داخل نموذج لطائرة رجال الأعمال من طراز Dassault Aviation Falcon 10X في مطار هندرسون خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021.
    • مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021.
    • ميشيماسا فوجينو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هوندا للطائرات، يكشف النقاب عن نموذج لطائرة HondaJet 2600، خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021.
    • صورة داخل غرفة نوم لطائرة رجال الأعمال من طراز Dassault Aviation Falcon 10X في مطار هندرسون خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021.
    • مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021.
    • صورة داخل قمرة طائرة رجال الأعمال من طراز VistaJet Global 7500 في مطار هندرسون خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021.
    • جناح Dassault Aviation في مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في لاس فيغاس، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 11 أكتوبر 2021.
    © REUTERS / Steve Marcus
    مضيفة الطيران، آنا أورزوليك، تقف أمام طائرة أعمال من طراز VistaJet Global 7500 في مطار هندرسون، خلال مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة ، 12 أكتوبر 2021.
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    افتتح، يوم أمس، مؤتمر ومعرض طيران الأعمال "NBAA" في ولاية نيفادا الأمريكية، الذي يعتبر أحد أكبر معارض العالم للطائرات من فئة الأعمال.

    واحتضن مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA أحدث طائرات رجال الأعمال، معروضة من كبرى الشركات المصنعة ومصنعي المعدات الأصلية مثل: بومباردييه وداسو وإمبراير وتيكسترون وبوينغ وإيرباص وغيرها الكثير.

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