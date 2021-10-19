من أبهرت أكثر... السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2021

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أبرز الإطلالات التي ظهرن بها النجمات العربيات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2021.
شاهد المزيد - انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021
انطلق مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة، يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بحضور العديد من نجوم العالم السينمائي في الوطن العربي والعالم.
وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أبرز الإطلالات التي ظهرن بها النجمات العربيات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2021.
شاهد المزيد - انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021
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