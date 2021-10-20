تسجيل
11:11 GMT20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    نظرة من الداخل... كيف يعالج مدمني المخدرات في أفغانستان

    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مدمن مخدرات ينام تحت جسر، حيث يقيم المئات من المدمنين في مدينة كابول، أفغانستان 9 أكتوبر 2021
    • مدمن مخدرات يجلس على سريره في جناح إزالة السموم في مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 10 أكتوبر 2021
    • موظفو مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول يحاولون اقناع مدمنا للمجئ معهم، أفغانستان 16 أكتوبر 2021
    • رجل مدمن مخدرات في كابول، أفغانستان 9 أكتوبر 2021
    • مدمنو مخدرات ينتظرون تسجيلهم في مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 16 أكتوبر 2021
    • مدمن مخدرات يقف على درج في مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 16 أكتوبر 2021
    • وصول مدمنين جدد إلى مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 10 أكتوبر 2021
    • امرأة مدمنة مخدرات في كابول، أفغانستان 9 أكتوبر 2021
    • مدمنو مخدرات يقفون في ممر منتظرين دورهم للغتسال قبل توجههم إلى جناح إزالة السموم، في مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 16 أكتوبر 2021
    • حلاقة شعر أحد المدمنين في مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 16 أكتوبر 2021
    • مدمنو مخدرات ينتظرون تسجيلهم في مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 16 أكتوبر 2021
    • رجل مدمن مخدرات في كابول، أفغانستان 9 أكتوبر 2021
    © AFP 2021 / Bulent Kilic
    مدمن مخدرات ينام تحت جسر، حيث يقيم المئات من المدمنين في مدينة كابول، أفغانستان 9 أكتوبر 2021
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050486246_0:164:3072:1892_1200x675_80_0_0_e2be874999d3295cb459aa6034842be8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202110201050486930-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

    قررت حركة "طالبان" (المحظوة في روسيا) إثبات قولها وعزمها على محاربة المخدرات في أفغانستان بالفعل.

    كجزء من الحملة المعلنة في كابول يتم الإمساك بمدمني المخدرات- الذين يجوبون المدينة- بالقوة ونقلهم إلى مستشفيات خاصة، حيث يتم حلق شعورهم وغسلهم وتزويدهم بدورة تدريبية للتخلص من السموم لمدة 45 يومًا. وقد تم بالفعل إرسال عدة مئات من مدمني المخدرات في كابول لتلقي العلاج الإجباري.

    وحسب قول "طالبان"، فإن هؤلاء الأشخاص هم "ضحايا النظام القديم"، ولكن إذا تم شفاؤهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً، فيمكنهم أن يصبحوا مواطنين جديرين في أفغانستان.

    يتم علاج مدمني المخدرات من قبل أطباء الدولة، الذين بدأت "طالبان" في دفع رواتبهم (في ضوء التغيير المستمر للحكومة، لم يتلق العديد من الأطباء رواتبهم من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ سبتمبر). وذكر ناشطو حقوق الإنسان الغربيون بالفعل أن "طالبان" أقامت معسكر اعتقال لمدمني المخدرات في قاعدة أمريكية سابقة.

    كل هذا جميل بالتأكيد، من وجهة نظر إظهار الالتزام بالوعود بمكافحة المخدرات، غير أن المشكلة بالطبع ليست في هؤلاء المدمنين التعساء، فهم فقط عبارة عن نتيجة وأعراض الصناعة الضخمة لإنتاج المواد الخام ومعالجتها إلى الهيروين.

    ففي كابول وحدها، التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، وفقًا لتقديرات مختلفة، يوجد من 80 إلى 160 ألف مدمن هيروين وميثامفيتامين.

    وأفاد موظف يعمل في منظمة غير حكومية بريطانية تعمل في كابول بأنه:

    "بالإضافة إلى محاصرة مدمني المخدرات، فإن عناصر "طالبان" يحرقون منافذ بيع الهيروين والمخدرات الأخرى في العاصمة (التي كانت موجودة في ظل الحكومة القديمة بشكل علني وتغطيها الشرطة المحلية)، لكن برنامج الميثادون الذي كان موجودًا في ظل الحكومة القديمة لايزال يعمل، والأطباء هم من أقنعوا "طالبان" بعدم إلغائه".

    يمكن اعتبار النتائج الحقيقية لمكافحة المخدرات في أفغانستان في المقام الأول هي تقليل مساحات زراعة الخشخاش والإنتاج السنوي للهيروين وعدد المعامل لإنتاجه.

    اقرأ أيضا - بوتين بشأن الاتجار بالمخدرات في أفغانستان: ستواجه طالبان صعوبة في رفض مصدر الدخل هذا

    بدون هذه المعايير، لن يكون علاج مدمني المخدرات في العاصمة أكثر من مجرد معركة ضد طواحين الهواء!

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك