للمرة الأولى منذ 4500 عام... معرض "الأبد هو الآن" في الجيزة

انطلق عرض "الأبد هو الآن" في 23 أكتوبر/ تشرين الأول في منطقة الهرم الأثرية بمصر، وهو أول معرض فني من نوعه يمزج ما بين الماضي والحاضر وتنظمة مؤسسة "فنون مصر" (آرت دي إيجيبت) تحت رعاية وزارة الخارجية والسياحة والآثار ومنظمة اليونسكو.

حضر افتاح معرض "الأبد هو الآن" عدد من الفنانين والمشاهير العالميين، مثل المغني فاريل ويليامز، وألكسندر بونوماريف (روسيا)، وجيزيلا كولون (بورتوريكو)، وجواو تريفيسيان (البرازيل)، "شوستر + موسلي" (المملكة المتحدة)، ستيفن كوكس آر إيه (المملكة المتحدة)، وسلطان بن فهد (المملكة العربية السعودية)، وكتبت عنه الممثلة أنجلينا جولي، كما شاركت وسائل إعلامية عالمية مثل JR (فرنسا)، وLorezno Quinn (إيطاليا) لتغطية المعرض الفريد الذي لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر.

وقال وزير السياحة والآثار، أحمد عبيد مساعد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "آرت دي إيجيبت" في مقر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو الأربعاء الفائت، إن "منطقة آثار الهرم منطقة لها خصوصيتها فهي ضمن نطاق التراث العالمي وستضيف لها تلك الفاعلية المزيد من الزخم وستشكل عنصر من الجذب السياحي".

بدروها، قالت مؤسسة فنون مصر" آرت دي ديجيبت"، نادين عبد الغفار، إنها "المرة الأولى في تاريخ هضبة الجيزة الممتد على مدار 4500 عام، التي تتم فيها دعوة فنانين معاصرين من جميع أنحاء العالم لعرض أعمالهم مع الخلفية الأثرية لأهرامات الجيزة، كذلك إطلاق برنامج التوعية الثقافية لإشراك مجتمع منطقة هضبة أهرامات الجيزة في تنظيم المعرض، وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة كمرشدين فنيين وحراس للتراث طوال مدة المعرض".

يشارك في معرض "الأبد هو الآن" (Forever Is Now) عدد من كبار الخبراء والمؤسسات الرائدة في العالم، والتي جمعت خبرة ومعرفة واسعة في علم المصريات، والتاريخ الأثري لهضبة الجيزة، والتاريخ القديم لأهرامات الجيزة. كما شارك في عمليات الإعداد للمعرض عالم الآثار المصري الشهير، الدكتور زاهي حواس، كما يحظى المشروع أيضًا بدعم الدكتور بيتر دير مانويلان، أستاذ علم المصريات بجامعة هارفارد ورئيس مشروع الجيزة.

من المقرر أن يستمر المعرض حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.