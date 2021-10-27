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    الشرق الأوسط مهد الرفاهية... ليلة واحدة فقط لجورجيو أرماني في دبي

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    • المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني في عرض أزياء ليلة واحدة فقط في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • عرض أزياء ليلة واحدة فقط، لمجموعة تصاميم المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • عرض أزياء ليلة واحدة فقط، لمجموعة تصاميم المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • عرض أزياء ليلة واحدة فقط، لمجموعة تصاميم المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • عرض أزياء ليلة واحدة فقط، لمجموعة تصاميم المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • عرض أزياء ليلة واحدة فقط، لمجموعة تصاميم المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • عرض أزياء ليلة واحدة فقط، لمجموعة تصاميم المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • عرض أزياء ليلة واحدة فقط، لمجموعة تصاميم المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • عرض أزياء ليلة واحدة فقط، لمجموعة تصاميم المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    • المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني في عرض أزياء ليلة واحدة فقط في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
    © AFP 2021 / Giuseppe Cacace
    المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني في عرض أزياء "ليلة واحدة فقط" في إطار عرض "أسبوع الموضة العربي" في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
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    للاحتفال بالذكرى العاشرة لفنادق أرماني في دبي وميلانو، استضاف المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني حدثًا في دبي، مساء أمس الثلاثاء، تضمن عرضًا لمدرج عرض مجموعات العلامة التجارية للرجال والنساء "ربيع/ صيف 2022"، ومجموعة مختارة من إطلالات أرماني "بريفيه هوت كوتور" (Armani Privé Haute Couture) "خريف/ شتاء 2021/22" من مجموعة "شاين" (Shine).

    أقيم العرض في فندق Armani Hotel Pavilion، أعقبه حفل لـ400 ضيف تضمن أداءً موسيقيًا من قبل المغني كريس ماترن، قائد فرقة Coldplay.

    قال جورجيو أرماني:

    "أنا سعيد وفخور لوجودي هنا اليوم: الشرق الأوسط هو مهد مفهوم جديد للرفاهية، مرادف للتطور المستمر والتجريب الذي لا يزال يعتمد على جذور وسحر الثقافة العميقة والثرية لمنح الحياة طاقة إبداعية جديدة".

    يذكر أنه تم تنظيم حدث "ليلة واحدة فقط" (One Night Only) لأول مرة في لندن عام 2006، ومنذ ذلك الحين أقيم في بكين ونيويورك وباريس وروما، من بين مدن أخرى.

    وجاء الحدث بالتزامن مع فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي انطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول ويستمر حتى مارس/ آذار 2022.

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      GMT 14:11 26.10.2021

      بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021

      قامت لجنة تحكيم من الخبراء بـ "تمشيط" بعض أفضل اللحى في ألمانيا، في محاولة لتتويج بطل "أولمبياد اللحية" في بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021.

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      Last update: GMT 09:41 26.10.2021
      GMT 09:41 26.10.2021

      أسبوع الموضة العربي في دبي

      انطلقت، مساء أمس الاثنين، فعاليات أسبوع الموضة العربي في دبي تحت عنوان "Fashion Icon Awards" (جوائز أيقونة الموضة)، في حي دبي للتصميم.

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    • تقف فنانة الروبوت أي-دا، التي توصف بأنها أول فنانة روبوت ذات ذكاء اصطناعي فائقة الواقعية في العالم في أهرامات الجيزة، حيث تعرض منحوتاتها خلال معرض فني دولي، على أطراف مدينة القاهرة، مصر، 23 أكتوبر 2021.
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      GMT 12:54 25.10.2021

      الفنانة "أي-دا" في مصر

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      GMT 09:50 25.10.2021

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