الشرق الأوسط مهد الرفاهية... ليلة واحدة فقط لجورجيو أرماني في دبي

للاحتفال بالذكرى العاشرة لفنادق أرماني في دبي وميلانو، استضاف المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني حدثًا في دبي، مساء أمس الثلاثاء، تضمن عرضًا لمدرج عرض مجموعات العلامة التجارية للرجال والنساء "ربيع/ صيف 2022"، ومجموعة مختارة من إطلالات أرماني "بريفيه هوت كوتور" (Armani Privé Haute Couture) "خريف/ شتاء 2021/22" من مجموعة "شاين" (Shine).

أقيم العرض في فندق Armani Hotel Pavilion، أعقبه حفل لـ400 ضيف تضمن أداءً موسيقيًا من قبل المغني كريس ماترن، قائد فرقة Coldplay.

قال جورجيو أرماني:

"أنا سعيد وفخور لوجودي هنا اليوم: الشرق الأوسط هو مهد مفهوم جديد للرفاهية، مرادف للتطور المستمر والتجريب الذي لا يزال يعتمد على جذور وسحر الثقافة العميقة والثرية لمنح الحياة طاقة إبداعية جديدة".

يذكر أنه تم تنظيم حدث "ليلة واحدة فقط" (One Night Only) لأول مرة في لندن عام 2006، ومنذ ذلك الحين أقيم في بكين ونيويورك وباريس وروما، من بين مدن أخرى.

وجاء الحدث بالتزامن مع فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي انطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول ويستمر حتى مارس/ آذار 2022.

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