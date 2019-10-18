خبير اقتصادي: التعاون الروسي السعودي يضمن أمن الطاقة العالمي

وقعت كل من روسيا والسعودية مجموعة من الاتفاقيات خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة منها لتأسيس شركة رائدة في مجال ليزينغ الطائرات المدنية، وفي مجال السكك الحديدية، وبناء مصنع للميثانول في مقاطعة آمور الروسية بقدرة أولية تبلغ مليون طن سنويا.

وحول أهمية هذه الاستثمارات قال الخبير الاقتصادي السعودي محمد سرور الصبان في مداخلة هاتفية مع "قوانين الاقتصاد": "هذه الزيارة لم تكن عادية ونقلت العلاقات إلى مرحلة جديدة بين البلدين وننتظر المزيد من الاتفاقيات الاستثمارية بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والصندوق السيادي السعودي، وهذا يحقق تنوعا جغرافيا مهما للاستثمارات في السعودية إن كان من قبل روسيا أو الصين أو الهند، خاصة وأن الاقتصاد الروسي يتميز بالتنوع والاستقرار لاسيما في مجال الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والمفاعلات النووية، وكذلك التعاون الروسي السعودي في إطار أوبك+ الذي مثل نقطة فاصلة في ضمان أمن الطاقة العالمي."

إدراج سوريا ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية إدراج سوريا ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وبالتالي ستحصل أنواع الصادرات المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25% عند تصديرها إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس بما فيها روسيا وذلك بغرض تسهيل نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وحول هذا الموضوع اعتبرت الخبيرة الاقتصادية نسرين زريق خلال مداخلة هاتفية مع "قوانين الاقتصاد" أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين الميزان التجاري إذا حقق فعلاً المواصفات المطلوبة وزاد لدى دول الاتحاد الأوراسي بشكل عام الطلب على المنتج السوري.

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إعداد وتقديم: نغم كباس