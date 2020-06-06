مركب يتغلب على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.. أخطر مخترع في القرن العشرين

اكتشف علماء حفريات بقايا متحجرة طولها أقل من متر ونصف لنوع جديد من الديناصورات عاشت قبل 90 مليون سنة في باتاغونيا على مسافة 1100 كم من بوينس آيرس. وفريق بحثي دولي ضم باحثين من 8 بلدان حول العالم، يقوم بدراسة العلاقة بين القط والفأر وتاريخ ظهور الفئران والقطط ضمن البيئة التي يعيش فيها الإنسان. ظاهرة اليأس في الأسماك تساعد في دواء يعالج اكتئاب البشر.. فضلا عن اخطر مخترعي القرن العشرين.

- اكتشف علماء حفريات بقايا متحجرة طولها أقل من متر ونصف لنوع جديد من الديناصورات عاشت قبل 90 مليون سنة في باتاغونيا على مسافة 1100 كم من بوينس آيرس، ويعتقد الخبراء أنه قد يساهم في كشف معلومات حول تطور الطيور.

- قام فريق بحثي دولي ضم باحثين من 8 بلدان حول العالم، بدراسة العلاقة بين القط والفأر وتاريخ ظهور الفئران والقطط ضمن البيئة التي يعيش فيها الإنسان.

- اكتشف علماء مركبا قد يصبح دواء فريدا من الجيل الجديد يمكنه التغلب على جميع أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن علاقة الحرب التاريخية بين القطط والفئران التي غزت الأرض بعد استقرار الإنسان لكن في فترات تتباين من الشرق إلى الغرب، حسب الاستقرار وممارسة انشطة الزراعة والانتشار الجغرافي.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة نيكولا تسلا الرجل الذي وصف بأخطر مخترعي القرن العشرين، وكان شغوفا بالكهرباء والاختراعات الرائدة، وحورب كثيرا، فيما ظلت وفاته لغزا حتى الآن بعدما كرس حياته للعلم وإنجازاته.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد