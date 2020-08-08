مستعمرات جديدة للبطريق المعرض لخطر الانقراض... وجلد إلكتروني حساس ورجل الأحلام

كشفت صور التقطها أقمار اصطناعية عن 11 مستعمرة لم تكن معروفة من قبل للبطريق في القارة القطبية الجنوبية، ما زاد عدد تجمعات الطائر المعرض لخطر الانقراض بنسبة 20 في المئة.

وشخص علماء إصابة ديناصور عاش قبل 76 مليون سنة، بالسرطان، وذلك بعد العثور على دليل واضح في العظم.

كما ابتكر علماء تقنية جديدة لإنتاج أوعية دموية صناعية، تجعل علاج الجلطات الحادة أكثر سهولة.

وطوّر باحثون "جلدا إلكترونيا" قادرا على إعادة الإحساس باللمس، في ابتكار يأملون من خلاله أن يتيح لأصحاب الأطراف الاصطناعية التعرّف إلى الأشياء والإحساس بملمسها، بل وحتى الشعور بالحرارة والألم.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن نظرة تشاؤمية إلى العالَم تزيد إقبال الأمريكيين على تعاطي عقار "إل إس دي" المخدِّر، ودراسات تثبت أنه علاج للقلق والاكتئاب، وأخرى تقول إنه ليس بالخطورة التي يروج لها، وهناك باحثون يؤمنون بأنه أقل خطورة من غيره.

وفي الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة العالم الفرنسي شارل نيكول: رجلُ الأحلامِ الذي حلَّ معضلةَ "مصيبةِ البشرية" بالقضاء على وباء التيفوس.