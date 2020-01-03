اغتيال قاسم سليماني في بغداد... الأهداف الأمريكية وسيناريوهات الرد الإيراني

تصعيد خطير قامت به وزارة الدفاع الأمريكية اليوم باغتيالها أحد أقوى رجال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بهدف ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل.

الغارة لم تغتل فقط سليماني بل قتلت ايضا أبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي حيث استهدفت الضربة الجوية الأمريكية موكبيهما على طريق مطار بغداد الدولي.

لتنهال ردود الأفعال القوية والتي نجملها في بعض العناوين لضيق الوقت ..

*المرشد الإيراني علي خامنئي يترأس لأول مرّة الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لدرس خيارات الرد .

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ندد بعملية الاغتيال واعتبرها اعتداء على الحكومة والشعب العراقي .

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال إن القصاص من قتلة سليماني أمانة كل المقاومين حول العالم.

وزارة الخارجية الروسية تعلن أن مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني مغامرة أمريكية سوف تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها.

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترفع حالة التأهب عند الحدود مع لبنان وفي هضبة الجولان السوري المحتل .

من طهران أكد الدكتور حسين ريوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران أن قاسم سليماني قائد كبير وشخصية رمزية في المنظور الإيراني مشيرا إلى أنه لا يمن التكهن برد الفعل الإيراني ولا بشكله حتى اللحظة؛ هل سيكون على الأرض العراقية أو خارجها أم أن إسرائيل من الممكن أن تكون هدفا للقصاص من اغتيال سليماني.

وأضاف ريوران أن رد الفعل الإيراني سيكون على مساويا لمقدار سليماني ورمزيته، لافتا إلى أن ما يشير إلى ذلك طبيعة التحركات الإيرانية وردود الفعل الأولية في الداخل مثل ترأس على خامنئي بنفسه للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني .

ومن واشنطن أكد ماك شرقاوي العضو السابق في الحزب الجمهوري أن اغتيال سليماني مكسب كبير للأجهزة الأمنية أمريكيا لأن أمريكا تحمل سليماني دماء أمريكية كثيرة سالت في العراق وخارجها فضلا عن كثير من أعمال العنف والاعتداءات على أهداف أمريكية كان آخرها السفارة الأمريكية في بغداد .

واستبعد شرقاوي أن يكون ترامب قد أقدم على عملية اغتيال سليماني هربا من أزمته الداخلية المتعلقة بإجراءات عزله لأن هذه المسألة تمت بالفعل ولم يجد فيها جديد.

وتساءل شرقاوي عن التحسب الأمريكي لرد الفعل الإيراني قائلا إننا في انتظار التصريحات التي سيدلي بها وزير الخارجية مايك بومبيو ليطمئن الشعب الأمريكي.

من جانبه قال مؤيد الجحيشي الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي إن العراق عانى كثيراً من قاسم سليماني وتدخلاته السافرة في الشأن الداخلي العراقي ، مشيرا إلى أن تدخلاته تجاوزت كل الحدود من اختيار الوزراء لاختيار رئيس الوزراء إلى تعيين المسئولين إلى انعقاد البرلمان .

واستبعد الجحيشي أن يقوم رئيس الوزراء العراقي برد فعل على الأرض قائلا إن عبد المهدي وحكومته محتلون من المليشيات التي كان يحركها سليماني لا فتا إلى أن عبد المهدي لا يحق له أن يتخذ إجراء على اغتيال سليماني لأن سليماني دخل البلاد بطريقة غير رسمية .

واستبعد كذلك الجحيشي أن تقوم إيران برد قوي كما تقول تعليقا على مقتل سليماني قائلا لقد تعودنا من إيران على هذه اللهجة العنترية.

إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار