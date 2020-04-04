ما هي فرص تخفيف واشنطن العقوبات على إيران في ظل تفشي فيروس كورونا؟

في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في معظم انحاء العالم، دعا المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديموقراطي، جو بايدن، إلى تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، للحد من الصعوبات التي تواجهها طهران في مواجهة فيروس كورونا.

في السياق ذاته، ألمح وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، إلى احتمال أن تعيد بلاده التفكير في تخفيف العقوبات عن إيران ودول أخرى لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا، دون تقديم أي إشارة ملموسة بشأن ذلك.

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي ماك شرقاوي:"إن هناك مقترحا أن يتدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مثلما حدث في حرب العراق سابقا ولكن هذه المرة يكون الاتفاق حول النفط مقابل العلاج، حتى يتم التأكد من صرف الأموال على مكافحة فيروس كورونا وإمدادها بالمعدات الطبية والأجهزة اللازمة لمعالجة الفيروس وليس صرف الأموال في الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية".

وأضاف: "أن النظر في رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وتصريح وزير الخارجية مايك بومبيو بذلك أو المرشح الرئاسي المحتمل جو بايدن، يأتي في المقام الأول لاعتبارات إنسانية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم، خاصة وأن دول الإتحاد الأوروبي تعمل على إمداد إيران بالمعدات والمساعدات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس".

على جانب أخر قال الباحث في الشئون الإيرانية قاسم قصير:"إن تصريحات المرشح الرئاسي جو بايدن تصريحات إيجابية و تنسجم مع ما يطالب به المسئولون الإيرانيون، وفي ظل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف الصراعات والنزاعات، فمن الضروري أن تكون الأولوية لوقف هذه العقوبات المفروضة على إيران، حتى تستطيع إيران التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا".

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إعداد وتقديم: نوران عطا الله