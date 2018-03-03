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21:39 03 مارس/ آذار 2018
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    بريطانيا... من المسؤول عن تحول أكثر من 300 طفل للفكر المتشدد

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    الضيف مجاهد الصميدعي/ محلل أمني من بريطانيا.

    حكومة البريطانية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم التسويف في مفاوضات بريكست
    © AFP 2018/ JUSTIN TALLIS
    "الوحش القادم من الشرق" يضرب بريطانيا
    أدين بريطاني يدعى عمر حقي، مؤيد لتنظيم "داعش" بمحاولة تجنيد أطفال كان يدرس أن يشكل بهم "جيش من الجهاديين" للمساعدة في تنفيذ موجة من الهجمات في أنحاء لندن.

    وقد عرض على الأطفال لقطات فيديو لقطع رؤوس ودعاية أخرى للمتشددين تتسم بالعنف وجعلهم يقومون بأدوار يدربهم فيها على مهاجمة ضباط الشرطة.

    وقال دين هايدون قائد إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، "كانت خطته تشكيل جيش من الأطفال للمساعدة في عدة هجمات إرهابية في أنحاء لندن… حاول ونعتقد أنه نجح في تحويل أطفال بين سن الـ 11 والـ 14 نحو اعتناق الفكر المتطرف".

    الشرطة البريطانية
    © REUTERS/ NEIL HALL
    شرطة لندن تكشف مؤامرة إرهابية جديدة ضد بريطانيا
     في هذا الصدد، قال المحلل الأمني المقيم في بريطانيا، مجاهد الصميدعي، إن عمر حقي كان يعمل مدرس لمادة التربية الدينية في عام 2012 في إحدى مدارس شرق بريطانيا و لم يثبت أي انتماء أو ميول له تجاه التنظيمات الإرهابية إلا في عام 2015 حيث عمل على تجنيد 300 طفل في أحد جوامع شرق لندن و كان يعرض لهؤلاء الأطفال أفلام عنف تشوبها أفكار ومفاهيم متطرفة.

    و قال مجاهد إن هناك أشخاص تعمل بشكل منفرد وهم يشكلون خطرا على بريطانيا بل وأوروبا بأكملها حيث يكون لهؤلاء الأشخاص فكر معين منفرد يقومون بتنفيذه بحسب خطة شخصية و أحيانا بمساعدة أشخاص مقربين لهم وتكون هذه العمليات صعبة على الشرطة البريطانية أو الأمن البريطاني اكتشافها بمفردها على الرغم من أنه يقوم بعمليات مراقبة  مكثفة.

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    إعداد وتقديم: نوران عطالله 

     

    الكلمات الدلالية:
    التربية الدينية, نجح, متشددون, تشكيل جيش, لندن, مدارس, جهاديين, مساعدة, هجمات, عنف, أطفال, راديو سبوتنيك, بريطانيا
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