بريطانيا... من المسؤول عن تحول أكثر من 300 طفل للفكر المتشدد

وقد عرض على الأطفال لقطات فيديو لقطع رؤوس ودعاية أخرى للمتشددين تتسم بالعنف وجعلهم يقومون بأدوار يدربهم فيها على مهاجمة ضباط الشرطة.
وقال دين هايدون قائد إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، "كانت خطته تشكيل جيش من الأطفال للمساعدة في عدة هجمات إرهابية في أنحاء لندن… حاول ونعتقد أنه نجح في تحويل أطفال بين سن الـ 11 والـ 14 نحو اعتناق الفكر المتطرف".
و قال مجاهد إن هناك أشخاص تعمل بشكل منفرد وهم يشكلون خطرا على بريطانيا بل وأوروبا بأكملها حيث يكون لهؤلاء الأشخاص فكر معين منفرد يقومون بتنفيذه بحسب خطة شخصية و أحيانا بمساعدة أشخاص مقربين لهم وتكون هذه العمليات صعبة على الشرطة البريطانية أو الأمن البريطاني اكتشافها بمفردها على الرغم من أنه يقوم بعمليات مراقبة مكثفة.
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إعداد وتقديم: نوران عطالله
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