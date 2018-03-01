بريطانيا تطالب بعقد "اجتماع عاجل" لمجلس حقوق الإنسان حول الغوطة

طالبت بريطانيا، اليوم الخميس 1 مارس/ أذار، بعقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الغوطة الشرقية.

© REUTERS/ Pierre Albouy دي ميستورا: مصرون على تنفيذ قرار الهدنة في سوريا

وذكرت وكالة "رويترز" أن بريطانيا "طلبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع عاجل، بشأن الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا خلال أيام".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، رولاندو جوميز، إن المجلس المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف سيبحث الطلب في وقت لاحق اليوم.

وبدأ المجلس، يوم الاثنين الماضي، جلسته الاعتيادية التي تستمر أربعة أسابيع.

وقال جوليان برايثوايت سفير بريطانيا في رسالته للمجلس إن بلاده ستسعى لاستصدار قرار سيوزع نصه قريبا.