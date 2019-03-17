تسجيل
16:58 17 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    باحث سوري : 1500 عائلة تعاني خطر الموت جوعا ومرضا في مخيم الركبان

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 10

    يعد مخيم الركبان من من أكبر العلامات التي تشير إلى الجرائم التي ترتكبها واشنطن ضد الإنسانية.

    وتقطع الولايات المتحدة الأمريكية الغذاء عن ساكني هذا المخيم الذي يعج بعشرات الآلاف من النازحين السوريين وخاصة أطفاله الذين يموتون جوعاً أمام أعين العالم، في الوقت الذي تسد فيه الولايات المتحدة ومجموعاتها الإرهابية المسلحة جميع الطرق أمام سوريا وحلفائها لإنقاذ المدنيين الذين تأخذهم الولايات المتحدة كرهائن حقيقيين في معتقل محاصر من كل الجهات.     

    هيئتا التنسيق السورية — الروسية عبرتا في بيان مشترك عن استمرار تدهور الأوضاع في مخيم الركبان نحو الأسوأ في ظل تعنت قوات الإحتلال الأمريكية التي تواصل عبر مجموعاتها الإرهابية إحتجاز المواطنين السوريين في المخيم ومنعهم من مغادرته، ما يشكل قلقاً كبيراً بتفاقم حدة الأوضاع الصحية للنازحين ومن بينهم أعداء كبير من الشيوخ والنساء والأطفال، حيث لم يوافق الجانب الأمريكي على عبور قوافل المساعدات التي نظمتها الحكومة السورية إلى منطقة التنف المحتلة ولم تبد الولايات المتحدة أيب إستعداد لإجلاء سكانه بأمان.

    — حقيقة مايجري في مخيم الركبان ؟

    — السر وراء تمسك الولايات المتحدة بإتخاذ النازحين المدنيين كرهائن ؟

    — أين القانون الدولي من هذه الإجراءات غير الإنسانية الفاضحة لسلوكيات الولايات المتحدة ومجموعاتها الإرهابية ؟

    — كيف ترى الدولة السورية المخرج الأمثل لهذه الحالات، أم أن النازحين سيتركون لمصيرهم أمام هذا الواقع المرير ؟

    حول حقيقة مايجري في مخيم الركبان وسر تمسك الولايات المتحدة بساكنيه كرهائن يقول الكاتب والباحث السياسي والإجتماعي محمود صالح:

    "مخيم الركبان يقع على المثلث السوري العراقي الأردني بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية البريطانية. أنشأ هذا المخيم في نهاية عام 2015 بعد توسع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في ريف دمشق وحمص الشرقي ومحافظات الرقة ودير الزور. حيث هام السكان على وجوههم في البادية خوفاً من بطش التنظيم الإرهابي ،ولاهداف سياسية أكثر منها إنسانية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء هذا المخيم ، واليوم نجد ترجمة الأهداف السياسية واضحة من خلال متاجرتها بقضيتهم. وكانت قد أوكلت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على المخيم ومحيطه إلى مجموعات إرهابية منها مايسمى جيش العشائر وأسود الشرقية وقوات أحمد العبدو. بدأت هذه المجموعات الإرهابية بالمتاجرة بهؤلاء اللاجئين من خلال التحكم بالمواد الغذائية والطبية وبيعها لهم بأسعار خيالية ،ليس هذا فحسب بل قامت بتهريب من أراد العودة إلى المناطق المحررة مقابل ألفي دولار على الشخص الواحد".  

    وعن إحصائيات الأعداد المتواجدة في هذا المخيم والحالة التي يعيشها قاطنوه يقول صالح: "تشير الإحصائيات أن العدد كان حوالي 60 ألف إنسان وتراجع إلى 45 ألف، نتيجة هروب عدد منهم إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري،.ونتيجة منع دخول أي نوع من المساعدات الغذائية والطبية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ومشغليها الأمريكان بهدف المتاجرة بها ومنع الأردن وصول أي منظمة دولية من الوصول إلى المخيم، في وقت لم تقدم قاعدة التنف أي مساعدة غذائية وطبية، بل منعت كل المحاولات التي بذلتها الحكومة السورية والصديق الروسي لإدخال المساعدات عبر المنظمات الدولية.

    مما أدى إلى سوء الأوضاع الصحية لسكان المخيم ونجم عنه وفاة 37 شيخاً وطفلاً ومريضاً من أصحاب الأمراض المزمنة. ومازالت 1500 عائلة تعاني خطر الموت جوعاً ومرضاً في هذا المخيم الذي تختطفهم الولايات المتحدة الأمريكية فيه كرهائن بيد المجموعات الإرهابية من خلال رفضها كل المقترحات الروسية والسورية والأردنية بإغلاق مخيم الركبان وعودة سكانه إلى مناطقهم الآمنة أو أي مكان آخر يختارونه بما يحترم إنسانيتهم.

    أما عن الإجراءات والتدابير المتخذة لإنقاذ حياة ما أمكن من هؤلاء المدنيين المحتجزين في مخيم الركبان والحل الصحيح في هذه الحالة قال صالح:

    "الأردن من جهته يرفض وبشكل قاطع دخول أي منهم إلى أراضيه بل ويمنع دخول أي نوع من المساعدات الغذائية والطبية من خلال الأراضي الأردنية ويدعو إلى إعادتهم إلى سوريا لأنه يعتقد أن هناك الكثير من الخلايا النائمة تختفي تحت أسم اللاجئين. وفي مطلع العام الحالي أعلنت سوريا وروسيا فتح ممريين أمنيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان إلى المناطق السورية الآمنة ووضعت نقطتين عبور في بلدتي جليب وجبل الغراب.لكن الولايات المتحدة ومجموعاتها الإرهابية لم يبدو أي إستعداد لتحقيق ذلك.

    الحل الصحيح هو ليس في تقديم المساعدة الغذائية بل في إعادة اللاجئين إلى المناطق الآمنة حيث وفرت الحكومة السورية كل الظروف المناسبة لذلك".

    التفاصيل في الحوار الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    مخيم الركبان, الولايات المتحدة, باحث, الموت, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة...دولة المحبة والسلام!
    الولايات المتحدة... دولة المحبة والسلام
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك