تصاعد استفزازات الناتو في المحيط الجيوساسي الروسي.. هل اقتربت لحظة المواجهة

نائب رئيس المجلس التشريعي المحلي في القرم، يفيم فيكس أكد "حرص روسيا على توفير الأمن لحدودها في حين يبذل الناتو ما بوسعه لتقترب قواته المسلحة من حدود روسيا، وهو "ما يمكن اعتباره تحضيرا لغزو أراضي روسيا". من جانبه قال السيناتور الروسي سيرغي تسيكوف "إن روسيا تفعل ما يجب فعله ردا على سياسة الناتو العدوانية".

أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل والخبير بالشأن الإستراتيجي الدكتورعمار قناة يقول" الأحداث المتعلقة بحلف الناتو ترتبط بالأحداث الدولية وبما يحصل من عمليات سياسية داخل المنظومة الدولية ،هذه التحركات من قبل الناتو والإصرار على جعل روسيا كما كانت في السابق العدو الإستراتيجي الأول سببها فقدان الحلف لمصداقيته من قبل الطرف الأمريكي هذا عدا عن الخلافات والإضطرابات داخل الحلف نفسه. هذه العوامل غدت مدعاة لتطرف الناتو من جديد لإثبات وجوده وأن الكل بحاجة إليه".

وأضاف قناة "حلف الناتو ليس فقط حلفا عسكرياً هو ايضا ذراع سياسية والتعاطي من قبل المنظومة الأوربية مع الناتو إختلفت عن السابق خاصة إبان فترة الرئيس ترامب. المصالح الأوروبية تقضي بالتقرب من روسيا وليس التصعيد معها، ولكن القرار أين في باريس أو برلين أو في واشنطن؟ هناك واقع جديد وبكافة الأحوال لايوجد أي خطر من وقوع مواجهات لامصلحة لأحد فيها خاصة في ظل تعاظم قوة روسيا العسكرية التي تحافظ على التوازن الإستراتيجي في العالم".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم