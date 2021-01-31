باحث سوري: مشروع إقامة كيان شاذ في سوريا لا يمكن أن يمر مهما فعلت واشنطن

اعتبر السفير الأمريكي السابق لواشنطن لدى دمشق روبيرت فورد أن وجود قوات بلاده في سوريا كان بمثابة "فشل ذريع" موجها عدة نصائح للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاءت تصريحات فورد في مقال له في صحيفة "foreignaffairs" الأمريكية، تحدث فيه عن "الفشل الكبير للسياسة الأمريكية في سوريا بعهد الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن جهود الولايات المتحدة طويلة المدى لإعادة بناء مجتمعات ما بعد الصراع وتحقيق الاستقرار لها كانت مضللة ومحكوم عليها بالفشل".

وقال المفكر والباحث في الشؤون السياسية والإقتصادية والخبير في الإدارة الدكتور غالب صالح، "السفير فورد كان أحد الأطراف التي شاركت في الأزمة والفتنة السورية لإسقاط الدولة. فورد رأى أن سياسة بلاده فشلت في سوريا بسبب تماسك الجيش السوري ومحور المقاومة، ومن هنا رأى فورد أنه على بلاده الخروج من سوريا لأنه لا يوجد أي مصالح من بقاء القوات الأمريكية في سوريا تلافياً للخسارات التي يمكن أن تتكبدها بلاده كما حدث في العراق".

وأضاف صالح "أعتقد أن للولايات المتحدة الأمريكية توجهات جديدة لتحقيق ماعجز عنه ترامب ليس إلا، وهذا مرتبط بالملف النووي الإيراني وينعكس بدوره على بعض ملفات المنطقة بما يحقق المصالح الإستراتيجية الأمريكية وعدم ترك الأمور للروس والصينيين وتركيا وإيران. المثبت أن الأمريكي بات متأكداً من أنه لا يمكن أن يتم تمرير مشروع إنشاء كيان شاذ فيشمال شرق سوريا، والأكراد يعلمون أنه لايوجد أي أفق لهم لإنشاء كيان أودولة في سوريا، هذا مشروع ولد ميتاً ولن ينجح مهما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية".

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم