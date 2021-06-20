هل تجرؤ الحكومة الإسرائيلية الجديدة على مغامرة عسكرية في غزة

في الوقت الذي لم تشهد فيه الهدنة أي محادثات لتثبيت وقف إطلاق النار يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بعمليات قتال جديدة في غزة.

وفق مصادر إعلامية عبرية، أعد الجيش الإسرائيلي خططا لعمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة، وافق عليها وزير الدفاع،، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي. سبق أن صرح مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة الفلسطينية، محمد البريم (أبو مجاهد)،بأن المقاومة لن تسمح لإسرائيل بفرض قواعد اشتباك جديدة.

الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور جودت منّاع يقول إن

"ما تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة القيام به في غزة يأتي استجابة للتطرف اليميني،و لا ننسى أن بينيت كان يشغل مدير إدراي في مجلس المستوطنات، وهو يريد إثبات القدرة على مواجهة المعارضة نتيجة ضعف بينة الحكومة الحالية، وأيضا يريد تغيير الصورة النمطية في الاعتداء على الشعب الفلسطيني، لكن رد المقاومة هذه المرة سيكون أقوى"

وأضاف منّاع "هذه المغامرة مستمرة في الضفة الغربية والقدس وغزة. رأينا أمس اشتبكات بين المستوطنين والمواطنيين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان. بينيت يريد أن يعطي صورة للأمريكي أن إسرائيل قوية قبيل وصول رئيس الأركان إلى الولايات المتحدة، ويريد أن يوجه رسالة إلى إيران".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم